Daniel, me estás matando prepara concierto en Cuernavaca

La agrupación Daniel, Me Estás Matando regresará nuevamente a Cuernavaca para deleitar al público con su característico Boleto Glam.

La cita es el 14 de abril a las 19:00 horas en el Centro Cultural Teopanzolco. Boletos ya a la venta.

Con este gran concierto, el grupo vuelve a la Ciudad de la Eterna Primavera para interpretar parte de su amplio repertorio y reafirmar que el suspiro es el alimento del alma.

Durante el concierto, el grupo interpretará temas como: "No creas que ha sido fácil", "Pudimos ser", "Canción acuática", "No soy nada", "Fúgate", "Ya no me busques más" y "Adiós adiós", entre otros.

Los boletos ya están a la venta y son de diversos precios de acuerdo a la sección:

Experiencia VIP-Palco A y Palco B: 2800 pesos

Oro: 1200 pesos

Platino: 800 pesos

General: 600 pesos

La experiencia VIP incluye: Meet & Greet (cupo limitado), valet parking preferencial (entrada por H-4, calle Rotonda), acceso VIP, una bebida de cortesía, un snack de cortesía, gift sorpresa y servicio de barra y meseros

Acerca del grupo:

Daniel Zepeda e Iván de la Rioja, unen su talento en 2018 para comenzar a hacer canciones con la única intención de divertirse y crear su propio lenguaje a través de los sintetizadores, samplers y psicodelia, con lo que terminaron mezclando el bolero con sonidos digitales y sintetizadores para crear algo nuevo al que llaman bolero-glam.

Iván, talentoso multinstrumentista, y Daniel, baterista formado en el mundo del jazz, compartían su pasión no solo por el bolero sino por la música romántica en general, por lo que a la hora de sentarse a componer las canciones de Daniel, me estas matando salieron sus referencias por el sonido de los tríos antiguos como Los Panchos, Los Tres Ases y Los Tres Diamantes, y de la canción romántica de Los Ángeles Negros y José José.

Lo que jamás se imaginaron es que poco más de un año después acumularían millones de reproducciones en Spotify, que contarían con una cada vez más nutrida cantidad de jóvenes seguidores y que su primer disco, que contará con las colaboraciones de Alex Ferreira, Marco Mares, Silvana Estrada y David Aguilar, estuviera a punto de ver la luz.

La agrupación cuenta con un repertorio de canciones románticas que hacen palpitar corazones, un sonido con color de vinilo y frecuencia AM y una propuesta estética llena de humor, que evoca el espíritu del cine de oro mexicano, son los ingredientes del imaginario de Daniel, me estás matando.

