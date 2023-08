Corazón grupera regresa a TV Azteca en el mejor momento del regional mexicano

La música grupera y regional mexicana llegarán una vez más a la señal de TV Azteca a través del nuevo formato del programa Corazón grupero, donde se sumarán talentos y público en cada una de sus entregas.

Blanca Martínez ‘La Chicuela”, una de las dos conductoras del programa, destacó que la nueva etapa llega en un momento inigualable para el género musical debido al buen momento que atraviesa a nivel mundial.

“Realmente me apasiona, en este género siempre hay sorpresas. Nunca me hubiera imaginado cuando empezaba que iba a haber un muchacho que se llamara Peso Pluma que iba a ponerlo en el número uno a nivel mundial. Este género existe desde antes de que yo naciera y todavía sigue, no sólo creciendo, sino que hay mucha gente joven que viene con otras ideas y han creado un género muy bonito, como Carin León, Peso Pluma, Junior H, Natanael Cano y muchos más”, agregó.

El primer invitado es Alfredo Ríos, también conocido como El Komander. Blanca Martínez adelantó que la Banda Los Sebastianes también estarán presentes.

“Va a haber público en vivo, tenemos música en vivo también. Eso permite que si tenemos un invitado que sea compositor se aviente un palomazo, nos cuente la historia que hay detrás de cada canción. Me encanta eso y que hagamos reír a la gente que nos vea”, comentó la conductora.

RAFA balderrama, Esmeralda Ugalde, Cynthia Rodríguez, Alex Garza y Rafa Mercadante son los anfitriones de la emisión

Corazón grupero agregará en su talento a Viviann Baeza, quien ha destacado como cantante en realitys como La Academia Kids y La Voz México.

“Corazón Grupero siempre fue mi meta: Estoy feliz y agradecida de empezar este proyecto. Vamos a hacer latir el corazón grupero de todas las personas que nos vean. Vamos a tener un reventón, mucha fiesta y sobre todo público en vivo. Es un concepto diferente, pero con la misma esencia”, dijo.

Por su parte, el conductor del programa Alan Mora sumará al espectáculo una mirada desde la perspectiva de un cantante de trayectoria en el género, pues ha sido parte de la Banda Cuisillos y de La Trakalosa de Monterrey, además de adelantó que le emociona pensar en sus próximos temas como solista.

“Puedo estar haciendo lo que amo que es la música mexicana, música de banda, y ahora también estar en algo que me apasiona como la conducción. Todo ha sido retroalimentación para mi carrera actual como solista. Es algo que me gusta y que complemento de una muy bonita manera”, explicó.

Otra novedad en el estudio será la presencia el chef Rahmar Villegas, quien complementará el ambiente musical con sus recetas. Las emisiones de los nuevos episodios podrán sintonizarse de lunes a viernes a las 22:30 a través de la señal de a más + en el canal 7.2 de la señal de televisión abierta.