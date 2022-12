Jo Jo Jorge Falcón dice adiós a los escenarios

Emocionado, con la voz entrecortada el comediante Jo Jo Jorge Falcón, con 50 años de trayectoria, se despedirá de los escenarios y lo hará en Guadalajara el próximo 10 de diciembre en el Teatro Subiré donde inicia su gira.

Dijo que se encuentra bien de salud, aunque en la pandemia sí tuvo Covid por lo que menciona en entrevista con El Occidental que solo comía galletas, de ahí que bajó de peso. Hoy se encuentra bien de salud y tiene para dar más, sin embargo, su ciclo ya lo cerró y con el legado que deja para las nuevas generaciones se siente bien, satisfecho, porque ha dejado escuela de cómo hacer comedia sin groserías.

Una ciudad tan grande y tan querida para él y que por tantos años ha venido a dar su show. Pide no perderse esta presentación que hará.

“Después de 50 años en una ciudad tan grande como Guadalajara no puedes decir me retiro y ya me voy a dormir, como desde que empecé, la primera vez que vine a The Factory del Hotel Aranzazú hace como más de 40 años, no tienes idea qué increíble aventura ha sido para mí esto”, manifestó con emoción. Son muchas generaciones que han crecido con el humor de un servidor, tantos programas, tantas épocas”, agregó.

“Es importante que vayan a ver a un comediante mexicano que se retira de los escenarios pero que está dando lo mejor de él”, comentó el comediante que es toda una institución en el ámbito de la comedia dentro y fuera del país.

A los jóvenes que ingresan en el mundo de la comedia y que son otros tiempos a diferencia de lo que le tocó a él, ya que están las redes sociales y las diversas plataformas digitales, les dice: "aprovechen todos los medios para hacer comedia fina, comedia familiar porque no todo son ofensas ni majaderías, ni chistes de mal gusto”.

Recordó que en la pandemia no le fue tan bien ya que tuvo Covid y estuvo confinado: “bajé mucho de peso, solo comía galletas, era todo mi alimento, que era lo que me dejaban de bajo de la puerta porque tenía Covid. Hoy estoy bien, muy bien, tengo mucho para dar y regalar”. Por lo que exhorta a los tapatíos que no se les olvide y no se pierdan su show para quienes no lo han visto y para quienes ya lo hicieron en esta Gira del Adiós vienen sorpresas, buen humor, muchas risas y cosas simpáticas, bonitas del día a día”.

El legendario comediante promete muchas carcajadas. Con sus clásicos gestos que cambia continuamente y provocan la risa fácil, el admirado comediante dijo que ya son muchos años de carrera y ahora ya es tiempo de decir adiós a los escenarios en pleno uso de sus facultades.

