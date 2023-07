Adam Godley alterna entre una serie de época y un musical

Una mujer con mucho más poder, de convicciones firmes y con objetivos enfocados en generar un cambio social, es como se muestra Catherine (Elle Fanning) en la tercera temporada de The Great.

Sin embargo, los planes de la emperatriz no saldrán como ella espera, sobre todo porque se tendrá que enfrentar a Archie (Adam Godley), el arzobispo que tiene control sobre un amplio grupo de ciudadanos rusos, en una comunidad muy cerrada.

“Comenzamos la tercera temporada en un lugar muy inusual para Archie porque ha estado muy en contra de Catherine y todo lo que ella quiere traer a Rusia. Ella quiere cambiar todo, modernizar, traer ciencia, liberalismo y Archie es muy conservador, él quiere mantener todo igual, le tiene mucho miedo al cambio”, afirmó Godley en entrevista con El Sol de México.

La relación de pareja de los protagonistas tampoco es la más satisfactoria. Peter (Nicholas Hoult) sufrió un intento de asesinato a manos de Catherine, agrega el actor, con lo cual no se sabe el destino de la pareja. “Suceden tantas cosas grandes y sorprendentes en esta temporada que afectan a todos los personajes”.

Lo interesante de todos estos personajes es que son muy centrados, agrega el actor, “creo que es por eso que la gente de todo el mundo puede amarlos, porque no son figuras históricas lejanas”, expresó Godley.

El año pasado, The Great ganó un Emmy por el vestuario de época. Esto motivó al equipo de producción a apostar por una nueva temporada, en la que se verán cambios sociales importantes a partir de la ambientación de la trama. “Como actores tratamos de dar todo de nosotros, en mi caso, busco que la audiencia tenga los mejores momentos posibles con cada uno de mis personajes, que sean los más interesantes, inesperados y veraces, porque eso es lo que la audiencia se merece”, comentó el actor de 58 años.

Además de la tercera temporada, el actor británico trabaja en el musical de Broadway Once Upon a One More Time, el cual actualiza varios cuentos de hadas, pero musicalizado con éxitos de Britney Spears. En la historia, Godley se desenvuelve como el narrador.

“Si quieren escuchar a Archi cantando con canciones de Britney Spears, vayan a Nueva York y escúchenlo cantar una vez más”, dijo, entre risas.

“Este personaje está un poco conectado con Archie, es el narrador de los cuentos de hadas; es un tipo que no quiere que nada cambie, pero los príncipes de los cuentos de hadas creen que los tiempos han cambiado y que las cosas deben ser distintas. Así que es un territorio similar al de la serie”, contó.

Además, trabajará en paralelo para el desarrollo del podcast Discovering Dad. De acuerdo con la breve información que adelantó, se trata de un proyecto que aborda un misterioso asesinato.

“Acepté hacerlo, pero aún no he leído todos los guiones, así que es un misterio para mí también de qué va a tratar. Pero sí, eso estará listo posiblemente en agosto”, finalizó.