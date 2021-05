Boza le canta a las mujeres

El cantante panameño de música urbana, Boza lanzó su reciente sencillo Ella, el cual forma parte del primer bundle de tres canciones, como parte de una serie de contenidos musicales que el artista presentará a lo largo del 2021 hasta culminar en su siguiente álbum que estrenará a finales de octubre.

Esta canción, escrita y compuesta por Boza junto a Irving Quintero Faster y Alberto Gaitán, retrata la atracción de un hombre hacia una mujer independiente y fuerte que, por su manera de ser, es juzgada por quienes no la conocen.

"Es una canción que hice para las mujeres solteras, independientes, que de repente muchas personas las juzgan porque ven el tipo de fotos que suben a redes, por la manera en cómo se expresan o por como viven la vida; pero me dio por conocer a esas personas de cerquita y me di cuenta que no son como las personas decían, así que decidí hacer una canción sobre eso.Creo que muchos hombres se basan en el punto de vista como hombres sin tomar en cuenta el de la mujer y yo quiero llevar ese mensaje de la igualdad, la libertad de expresión, muchas cosas y yo me enfoco en ello", expresó Boza.

El video musical de este tema, fue filmado en Miami bajo la dirección de Daniel Bethencourt, quien anteriormente había trabajado con Boza en otras producciones audiovisuales.

Complementando a la canción Ella en el bundle se presentan también los temas No sé qué y Por ti que demuestran la versatilidad en las líricas y el estilo de Boza.

"Dije que iba a sacar un álbum, pensé en un EP, pero lo empecé con bundles, sacando tres canciones cada dos meses de las cuales serían un sencillo con video y las otras dos normales. El enfoque de la primera fue 'Ella' y estoy trabajando con esa temática, todos los fondos que voy a sacar todas las canciones serán con tema diferente a la anterior. Hago música distinta, soy un hombre que tiene diferentes puntos de vista, diversas situaciones con una mujer; pero en verdad me gusta cantarle mucho a la mujer, ese sentimiento que tengo de repente hacia ella, o lo que veo y lo que me rodea en verdad".

Conéct@te:

Instagram: @bozamusic