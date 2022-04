Benito Castro inicia nuevo proyecto de comedia familiar

El actor y cantante Benito Castro, está de estreno con el programa "Albertano contra los Mostros" que se estrena próximo 17 de abril a las 20:00 horas por Las Estrellas, una serie de comedia familiar donde da vida al padre Benito.

"Estoy muy contento y entusiasmo por este proyecto. Albertano es un extraordinario comediante, que tiene la virtud de ser picante en la medida necesaria, con un doble sentido sutil, pero con una sensación en la familia; la gente lo quiere mucho, por que un papá se pude sentar con sus hijos a ver un programa de Albertano, y disfrutarlo sin problemas o sentirse incómodo y eso es muy importante hoy en día en la televisión. Ahora es muy difícil que una familia entera se siente a ver un programa de televisión y creo que con esta serie lo vamos a conseguir", expresó Benito Castro.

Respecto a su personaje, el Padre Benito, el actor comenta que ha divertido mucho interpretándolo, pues es un hombre que de ser un rockero empedernido, se convierte en un servidor de Dios.

El Padre Benito es un cura de barrio, autoritario, mandón y oportunista, pero al mismo tiempo noble y generoso. Es director del “Hospicio de las Desarrapadas Descalzas” y está totalmente entregado a cuidar a su gente. Fue vocalista y líder del grupo de rock “Los Fonky Monkys”.

"En sus inicios fue cantante de rock y por azares del destino, un día en el desierto un nopal en llamas le habló, y tuvo una premonición; y de ser un rocanrolero pesado, se convirtió en un sacerdote malhumorado, dicharachero, pero a final de cuentas es un hombre muy bueno".

En el orfanato, cuida niños huérfanos y ancianos, y aunque está saturado siempre recibe a quien lo necesite. Sin embargo, Albertano lo sorprendente con su llegada, y aunque es su padrino, al padre no le agrada su llegada al hospicio, porque ya tiene muchas bocas que mantener.

Sobreprotege a su ahijada Encarnita y cuida mucho que no se le acerque Albertano, porque no quiere que se la maleé.

"Resulta que por azares del destino es padrino de Albertano y de repente le llega al orfanatorio, y aunque Benito no quiere recibirlo, con su irreverencia él se coloca ahí. Entonces, surgen diversas historias maravillosas, con una comedia muy familiar y a actual, y hasta salen brujas. De verdad que les va a gustar mucho".

El elenco está integrado por talentosos actores y actrices como Ariel Miramontes, (Albertano), Olivia Collin, Maribel Guardia, José Luis Guarneros "Macaco", Montserrat Marañón y Sergio Lozano.

"Se ha conjuntado un equipo de trabajo maravilloso. Y Ariel Miramontes ha hecho una excelente labor, me quedé muy impactado por el gran trabajo que hace, todo con mucho cuidado, al pendiente de los detalles fundamentales en la producción. Yo no había visto nunca a nadie correr a la cabina y regresar al foro, para tomar todo en cuenta".

Benito Castro cuenta con una amplia trayectoria en la comedia mexicana, siendo parte de exitosos proyectos como "La carabina de Ambrosio" y "La Güereja y algo más", por lo que busca retomar la comedia familiar.

"La gente me pregunta en la calle, por los programas de comedia de antaño, y me dicen que les gustaría verlos nuevamente, y es lo que intentamos retomar. A mí me tocó la época de Emilio Azcárraga Milmo, que siempre cuidó esos detalles y que el contenido fuera familiar, no se permitían las groserías, ni nada de eso".

Asimismo, el cantante estará presente en la Feria de la Flor Cuernavaca 2022 el 17 de abril en el escenario Benning junto a Gabriel Salas y otros talentos colegas como Coque Muñiz, Ana Cirré, Francisco Céspedes y Lisardo, entre otros

"Estoy muy contento, voy a estar con mi gran amigo Gabriel Salas, que ha sido una persona extraordinaria, que me ha brindado su apoyo en estos tiempos de pandemia. Vamos a compartir escenario con muchos amigos tan talentosos, ahí los esperamos", finalizó.

