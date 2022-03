Arturo Zúñiga presenta nueva colección de moda

El reconocido diseñador morelense Arturo Zúñiga, ya prepara una nueva colección de vestidos para este año. Además nos cuenta cómo ha pasado el tiempo de la pandemia, dándole la vuelta e innovando en sus diseños.

"Estamos iniciando el año con una forma diferente que nos hizo cambiar y pensar qué podemos hacer debido a la pandemia. Y en esta ocasión, pensamos en realizar una sesión de fotos para tener material y publicarlo en nuestras redes sociales, porque es fundamental estar presente en estos medios digitales hoy en día", expresó Arturo Zúñiga.

Durante la entrevista, el diseñador se encontraba realizando una sesión fotográfica con modelos, luciendo su nueva colección de vestidos en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo, por lo que adelantó que además de realizar esas fotos para las redes sociales, serán utilizadas para una próxima exposición fotográfica.

"En exclusiva puedo adelantar que estamos trabajando en fotografías, para hacer una selección especial y realizar una exposición de fotografía y moda en las instalaciones de este museo que siempre nos ha abierto las puertas, estoy muy agradecido con la UAEM y con el maestro Wilfrido Ávila, que siempre nos brinda su apoyo".

El diseñador destacó la importancia que tiene este recinto no sólo en Morelos, sino a nivel nacional. Así como de la fusión que se hace entre el arte indígena contemporáneo con la moda, en las fotografías y pasarelas que ha realizado en este recinto.

"Es algo muy importante que el arte mexicano se una con la moda. Los vestidos también son arte, porque están hechos a mano, y por lo que transmiten. Sobre todo cómo se lleva a cabo el proceso de un vestido, que realmente es como una obra de arte, para que le guste al público. Incluso las pasarelas son como las exposiciones artísticas, sólo que con maniquíes vivientes, y que se puede apreciar muy de cerca".

Arturo Zúñiga cuenta con una amplia trayectoria como diseñador, y recuerda con gran cariño, que desde que tenía 12 años de edad, le llamó la atención todo el mundo de la costura.

"Inicié en el arte de la costura desde que tenía 12 años, ya llevo muchos años en esto, pero como diseñador desde 1976, y es algo que me apasiona día a día".

Con la pandemia, el ámbito de la moda se vio muy golpeado, por el cierre de los negocios y sobre todo por la cancelación de fiestas y eventos sociales, pero Arturo Zúñiga, le dio la vuelta a ese mal momento, echando a volar la imaginación e incursionando en la creación de cubrebocas.

"En el 2020, cuando cerraron las tiendas, pensamos que sería por poco tiempo, y después todos los eventos suspendidos, y no entregamos los pedidos que teníamos ya listos, todo se iba posponiendo y era difícil. Pero junto a un amigo, se nos ocurrió hacer y confeccionar cubrebocas, y eso prácticamente me salvó y gracias a esa idea y nuevo negocio, no cerré mi estudio. A la fecha seguimos confeccionando cubrebocas e incluso los mandamos a Estados Unidos y Europa. Le tuve que dar un giro a mi trabajo y así salir adelante, pero estoy muy contento y satisfecho por los resultados y el gran apoyo de la gente".

Ahora, que la situación ha mejorado Arturo Zúñiga está listo para presentar su nueva colección de vestidos, ropa, artículos y cubrebocas, que además traerá muchos planes y proyectos durante el año.

Muy pronto, a través de sus redes sociales estará dando a conocer la fecha de la exposición y por supuesto, sus próximos proyectos.

