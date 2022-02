Denia Agalianu conquista la televisión mexicana como villana 

La actriz Denia Agalianu, de origen griego llegó a México en 2013 con la idea de cumplir su mayor sueño, y hoy en día, se ha convertido en la primera actriz griega en participar en series y telenovelas mexicanas. Actualmente podemos verla como la villana de la telenovela "Mi fortuna es amarte", bajo la producción de Nicandro Díaz, la cual es transmitida por el canal de las estrellas a las 21:30 horas.

En esta producción, Denia Agalianu da vida al personaje de Verónica, villana de la historia caracterizándose por ser una mujer manipuladora, sin escrúpulos e hipócrita.

"Mi villana favorita como la llamo, llegó a mí cuando estaba en Colombia grabando 'La Reina del Sur 3' y cuando lo leí, quedé encantada. Tenía que enviar el casting, lo grabé en el hotel y después fue el casting presencial, ahí conocí a los directores y hablamos más del personaje y me explicaron que si Verónica fuera un animal, sería una cobra y me sorprendió mucho", expresó Denia Agalianu.

Y con esta primera experiencia como villana y antagónica en telenovela, Denia ha disfrutado al máximo su personaje, pues además el público la identifica por dejar flores amarillas cada vez que comete alguna maldad.

"Fue algo maravilloso me tocó grabar con Sergio Sedel que es uno de los villanos más famosos, y me ha ayudado con el tono del melodrama y hemos hecho un clic con los compañeros. Yo estoy muy feliz de ser parte de este proyecto, que está en el número 1. El final es increíble, el guión está muy bien escrito, lo van a sentir todos, no se lo pierdan, creo que es de lo que más disfruté".

Respecto a los comentarios que ha recibido del público en este proyecto, la actriz dijo que la gente la felicita y manifiesta un cariño especial por Verónica.

"Ser villano no es fácil, pero a la gente le ha gustado mucho, me ven y me dicen 'Tú eres Verónica, la mala, mandale una flores amarillas a mi ex esposo (risas) o cosas así. La verdad me dan buenos comentarios, les ha gustado mucho ese sello de dejar flores amarillas. Ha sido muy divertido, pensé que me iba a ir mal, pero estoy muy satisfecha y agradecida".

Cortesía | Padma Pr

A lo largo de su carrera, Denia ha participado en diferentes proyectos como "El Dragón: El regreso de un guerrero", "El Señor de los Cielos", "La Reina del Sur" y "Sin miedo a la verdad"; asimismo en 2017 protagonizó su primera serie de televisión llamada "Sincronía" creada por Adicta films donde daba vida a Danka. Tiempo después filmó "Run coyote run" siendo una comedia de 20th Fox Latinoamérica donde interpretó a Katherina.

"Desde muy chiquita me llamaba la atención ser actriz, mi mamá es una persona que ama ver telenovelas, series y películas, y recuerdo que veía las telenovelas de Thalía dobladas al griego. Recuerdo que mi favorita era 'Marimar', ahí empezó todo, estaba enamorada de la pareja de esta novela y me da mucha alegría que unos años después estoy con Chantal Andere compartiendo este proyecto como villanas.

Denia recuerda que comenzó su carrera artística trabajando como modelo durante muchos años, logrando participar en el programa televisivo "Next top model Greece" en 2009 siendo concursante en la primera temporada.

Eso la llevó por varios países de Europa y Turquía, sin embargo, sólo trabajaba de manera intermitente, y al culminar cada proyecto regresaba a Grecia. Así hasta que alguien le sugirió aventurarse en México, tras pensarlo mucho en 2013 finalmente llegó a Tierras Aztecas, y sin duda, ha sido una de las mejores decisiones en su vida.

"Tenía miedo de viajar tan lejos, sobre todo porque no hablaba el idioma, vine por tres meses e hice muchas camapañas; hasta que una amiga me habló de entrar al Centro de Educación Artística (CEA) y me comentó de un casting, que sería en dos meses, así que durante ese tiempo me propuse aprender español, lo mejor posible y lo logré. La verdad ha sido un camino difícil de nueve años intentando lograr mis sueños, y aunque ha habido momentos malos, siempre trato de seguir. Y hoy estoy muy feliz de ser la primera actriz griega en hacer series en español".

Además de continuar con su carrera como actriz, recientemente Denia lanzó su línea de labiales, que se caracterizan por ser de extrema duración e intransferibles, y que han tenido muy buena respuesta por parte del público.

Cortesía | Padma Pr

Finalmente, la actriz adelantó que este año se estrenará la serie "La Reina del Sur 3", donde participa, además de que ya se encuentra realizando distintos castings, para seguir conquistando al público de México y Latinoamérica con su talento y carisma, a través de multifacéticos personajes.

