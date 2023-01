Ara Saldívar está feliz con su participación en "Mi camino es amarte"

La actriz Ara Saldívar está muy contenta con su participación en la telenovela “Mi camino es amarte” que se transmite de lunes a viernes a las 20:30 horas, por Las Estrellas; en esta producción interpreta a Chuchita, una joven soñadora y llena de alegría, que ha cautivado al público.

“Mi camino es amarte” es una producción de Nicandro Díaz, protagonizada por Susana González y Gabriel Soto, junto a un gran elenco. El personaje de Ara es Jesusa Galván alias “Chuchita” una joven fresca, noble y directa, que sueña con ser una gran diseñadora de modas.

Ella llegó al pueblo desde muy pequeña junto con mi madre. No conoce otra familia que la de Daniela e Isabella. Con un gran sueño de convertirse en diseñadora de modas, trabaja duro para conseguir sus metas, y espera enamorarse de un hombre bueno, que la quiera a la antigüita. Pase lo que pase esta lista para salir adelante.

“Es un personaje lleno de amor, de bondad y de sueños, creo que muchas personas se identifican con ella, porque además es esta personita que viene a romper todo el estrés que viven los otros personajes, y que también cuando el público está muy estresado viendo cierta escena, aparece Chuchita y con su carisma y brillo termina con todo lo tedioso”, expresó Ara Saldívar.

Las grabaciones de esta telenovela concluyeron hace un par de semanas, y sin duda, Ara disfrutó mucho ser parte de este gran proyecto, pues comenta cada segundo fue una grata experiencia, desde el elenco, la gente de vestuario, maquillaje y los productores, que son increíbles personas.

“Disfruté mucho darle vida a Chuchita porque es un personaje lleno de vida y de luz; muchas veces yo, Ara, me levantaba con el pie izquierdo y no había tenido mi mejor día, y llegaba a interpretar a chuchita y siempre me levantaba el ánimo, el momento que tenía que prestarle mi cuerpo, mi piel y mi voz a Chuchita terminaba rebotada de buen humor, riéndome con una energía muy bonita”.

Asimismo, dijo que se identifica con el personaje en que ella también es muy soñadora, se considera una persona muy familiar y que cuido mucho a su gente, “Chuchita defiende con uñas y dientes a su niña Isabella (Camille Mina), a Juanpa (Rodrigo Brand) y a Daniela (Susana González); y yo también daría mi vida por la gente que amo”.

Ara se ha desempeñado como actriz y cantante, sus primeros pasos en el medio artístico fueron en un reality show infantil. Años después, fue reportera de espectáculos en el programa “Hoy”, lo que la impulso a seguir sus sueños. Tuvo su primera oportunidad dentro de las telenovelas mexicanas con un pequeño papel en el melodrama “En tierras salvajes”, al mismo tiempo estudiaba en el Centro de Educación Artística de Televisa. Así fue como Ara Inicio su carrera en varios melodramas, además de seguir dando frutos en su carrera como cantante.

“Desde muy chiquita sabía que quería hacer esto, estuve en Código FAMA un reality show de niños que cantaba, y a raíz de eso me invitaron a muchos castings de niña, pero mis papás no me dejaron; entonces me regresé a Ciudad Victoria, Tamaulipas, seguí mi vida normal y a la par de estudiar mi carrera de Nutrición empecé a trabajar de reportera de Espectáculos en Televisa y tuve mi programa de conducción. Tiempo después me vine a Ciudad de México, fui reportera de Espectáculos en el programa ‘Hoy’, y después de dos años, dije ahora si a lo que vine, renuncié, me metí a estudiar actuación en el CEA y después a aventarme al ruedo y tocar puertas”.

La actriz continúa perfeccionando sus técnicas de actuación, ya que considera que esta es una carrera de constante aprendizaje, además de que retomó sus clases de canto, pues espera pronto lanzar algún nuevo tema, para seguir deleitando a sus seguidores.

“Toca seguir en castings y en espera de que otro personaje que me elija para darle vida. Y en la música, espero lanzar algo pronto, justamente le escribí a Julián Figueroa, para ver si podemos compaginar tiempos y lanzar un dueto, a ver si se nos hace”.

Finalmente, la actriz y cantante, invitó al público a no perderse “Mi camino es amarte”, pues considera que es una gran historia, llena de amor y en un horario en el que te puedes juntar con toda la familia a disfrutar de esta gran producción.

Conéct@te:

Instagram: @arasaldivar

Facebook: Ara Saldivar