Mandame Récamier tendrá un 2023 lleno de música

La cantautora Madame Récamier aprovecha el inicio del año, para comenzar una nueva etapa musical en su carrera con el lanzamiento del tema "Para dónde vamos?", una colaboración con el artista y productor Andrik. La cantante estrenó este tema en vivo en su concierto en el Foro del Tejedor el pasado 14 de enero, y ahora ya está disponible en todas las plataformas digitales.

"Durante la pandemia, Said Amaya, de Universal Publishing me presentó a Andrik que vive en Monterrey, y en realidad nos conocimos en un par de reuniones virtuales a través de Zoom, y la verdad es que la vibra musical fluyó muy tan bien que surgieron varias ideas de canciones y una bonita amistad", expresó Madame Récamier.

Y sin duda, fue un gran acierto unir los talentos y estilos musicales de cada artista, una grata mezcla musical que se produjo desde sus respectivos estudios por varios meses, donde terminaron de realizar juntos la canción el día que se conocieron personalmente en la Ciudad de México, en donde Madame Récamier produce y trabaja su música.

"Fue algo increíble, de esas historias que nos enseñan que la distancia en la música, es una oportunidad de usar ese espacio. Y una vez que las mentes están conectadas, nace la creatividad".

Además del lanzamiento de "¿Para dónde vamos?" Madame Récamier anunció que tendrá una participación especial en la película mexicana "Infelices para siempre" protagonizada por Adrián Uribe y Consuelo Duval, y que se estrena el próximo 26 de enero. Además de que será parte del line up del Festival Caminante Fest el próximo 18 de febrero en Teotihuacán, donde compartirá escenario con Quique Neira y Out of Control Army entre otros.

Además de arrancar los primeros dos meses con gran fuerza a través de estos proyectos, durante todo el 2023 será muy productivo para Madame Récamier, pues presentará una canción cada mes, con colaboraciones con varios artistas, hasta que llegue agosto, que por fin presentará su quinto álbum de estudio llamado "Amor Nuvó", por lo que seguirá sorprendido a sus seguidores.

Madame Récamier es una artista independiente de la Ciudad de México que desde 2009 hace canciones de amor y nostalgia en un género retro pop.

Sus canciones han sido parte de diversas series y películas. Fue ganadora de la beca de compositores de México: "María Grever" y durante su carrera ha colaborado con artistas como Aleks Syntek y Luis Humberto Navejas.

