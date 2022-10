Andrés Delgado enfrenta nuevos desafíos en "Un extraño enemigo"

El actor Andrés Delgado está muy contento por el reciente estreno de la segunda temporada de la serie “Un extraño enemigo”, donde interpreta a David, uno de los líderes de la Liga Comunista 23 de septiembre. La serie ya está disponible en Prime Video.

“Después de cuatro años, me reencontré con este personaje que, durante esta segunda temporada, evoluciona. Es muy interesante ver esa parte porque es un personaje que, sin caer en el victimismo, continúa en lucha por sus ideales y se reinventa en la manera de luchar. Representa mucho al joven que vivió la cantidad de violencia del 68 y el cómo responde la juventud ante todas estas atrocidades de parte del gobierno”, expresó Andrés Delgado.

Para el actor, la construcción de cada personaje siempre va más allá del guion; le gusta leer, ver películas, escuchar música y adentrarse poco a poco en su contexto, y así realizar una actuación magistral y que el público conecte con él.

“En esta ocasión, para construir a David, fue un trabajo de mucha investigación, de leer muchos artículos y de empaparme de este pasaje de la historia bastante oscuro y doloroso en nuestro país del cual se sabe muy poco, pero del cual sí hay documentos y sí hay algo plasmado en algunos libros”.

Asimismo, comenta que adentrase a este pasaje histórico, fue muy doloroso, sobre todo enterarse de cosas que realmente no sabía, y sobre todo quedó impactado con el tema de las torturas que sufrieron los estudiantes. “Honestamente, el descubrimiento de esta faceta de México, que yo realmente no conocía, al menos no en esa profundidad, me dejó pasmado”.

Interpretar a David y adentrarse a una época histórica y difícil para México, le trajo varios desafíos al actor, en esta segunda temporada, ya que se trata de un personaje que fácilmente se puede endurecer después de lo que vivió mientras estuvo encerrado injustamente y en el que estuvo no sólo escuchando, sino que vio y vivió parte de las injusticias y de los asesinatos de amistades y seres amados. Esa parte fue la más complicada para él por el hecho de no endurecer tanto al personaje y seguir buscando la luz.

Andrés agradece trabajar nuevamente bajo la dirección de Gabriel Ripstein y todo el equipo de producción involucrado.

“Fue maravilloso, Gabriel y yo nos entendemos muy bien, es un director con el que puedo comunicarme de manera impresionante, nos entendemos a veces hasta sin hablar. Regreso a esta segunda temporada con mucha ilusión porque me reencuentro con Gabriel y con el equipo con el cual no solo me la pasé increíble, sino con el que pude construir un personaje; se me dio libertad y se me tomó de la mano también, para mí fue como volver a casa”.

La segunda temporada de “Un Extraño Enemigo” está conformada por seis capítulos y es una producción entre Televisa y Filmadora, creada, dirigida y escrita por Gabriel Ripstein. Cuenta con la producción de Marco Polo Constandse y Andrea Gamboa.

Andrés Delgado comenzó su formación artística a los 12 años cuando descubrió la pantomima que lo llevó a estudiar Teatro mientras asistía a la escuela secundaria en Texas. Después de graduarse, estudió dos años de actuación en el CEA de Televisa, mientras comenzaba a actuar en cortometrajes de estudiantes de CCC y CUEC.

A esto le siguió el rodaje de importantes proyectos como los largometrajes “Compadres” de Enrique Begne, “Macho” de Antonio Serrano, “I Am Good” de Hugo Sousa y “Solo Respira” de Félix Limardo.

Al mismo tiempo, incursionó en la televisión nacional e internacional con papeles en "La Piloto", "Sueño de Amor", "Descontrol", "40-20" y "Run Coyote Run". Su actuación en la serie de Amazon "Un Extraño Enemigo" fue elogiada como sorprendente y un talento fresco. Poco después, participó en “Tijuana” para Netflix.

Actualmente, el actor es uno de los nominados en la categoría Coactuación Masculina de los Premios Ariel 2022 por su participación en la película “Cosas Imposibles”.

Conéct@te:

Instagram: @andresdelgado

Facebook: /AndresDelgadoMx





