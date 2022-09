Erick Salgado prepara concierto en el Teatro Ocampo

El cantautor morelense Erick Salgado celebra seis años de trayectoria con un concierto muy especial en el Teatro Ocampo el próximo 1 de octubre a las 18:00 horas, entrada libre. Con el lema “Por cada momento una canción”, toma experiencias propias, sentimientos e ideas, para transformarlos en música.

“Estoy muy contento porque el Teatro Ocampo es uno de los escenarios más representativos de nuestro bello estado, y sin duda, esta gran oportunidad es un sueño hecho realidad por qué desde el inicio de mi carrera me propuse llegar hasta aquí con mis canciones”, expresó Erick Salgado.

El cantautor menciona que él buscó esta oportunidad, después de su concierto en la Sala Manuel M. Ponce del Centro Cultural Jardín Borda, se empeñó en buscar la forma de hacer otro concierto en otro recinto importante en el estado de Morelos, en este caso el Teatro Ocampo, “después de acercarme y dialogar con las personas indicadas, se logró el cometido, porque nada nos cae del cielo, a veces tenemos que rascarle al pozo para sacarle agua”.

Durante este concierto, Erick ha preparado un repertorio muy especial, con canciones de su autoría, pero también va a incluir algunos covers, ya que parte del propósito es que el público conozca está parte como intérprete; entonces los asistentes disfrutarán de huapangos, baladas, rancheras y bossa nova, un poco de todo, ya que le gusta tener más de un género dentro de sus canciones, porque más allá de los diferentes ritmos y vibraciones, no deja de ser música.

Desde hace varios meses, Erick ha trabajado en un EP con cinco canciones, que presentará en este concierto. El cantante menciona que fue difícil elegir las canciones ideales, pero confía en que se ha hecho un excelente trabajo para el gusto del público.

Para agradecer el cariño del público, realizará distintas dinámicas para que regalar algunos ejemplares de este importante EP.

“Es un gesto de agradecimiento con el público y quiero regalar 10 en diferentes dinámicas, la primera es: quien lleve cinco acompañantes al concierto será acreedor de un EP, esto a partir de las 17:30 horas. Y los otros cinco EP serán en otras dinámicas en el transcurso del concierto”.

A través de los años, Erick Salgado se ha dedicado a la música y a la composición, donde logra plasmar el sentir de sus letras en más de un género musical, lo que lo ha llevado a incursionar en el ámbito musical y a participar en agrupaciones como vocalista y arreglista.

Erick cuenta con más de un centenar de canciones de su autoría. / Cortesía | Erick Salgado

Como intérprete de sus propias canciones ha logrado conquistar al público, pues cada tema está impregnado de su esencia única.

“En enero de 2016 durante una convivencia con algunos amigos, fuimos por un café donde todo era muy retro desde las mesas, los asientos, los mantelitos todo; entonces en una de las salas había un micrófono, y un equipo de sonido muy sencillo, y mis acompañantes me animaron a cantar, y así con un poco de pena, me atreví a cantar una, luego otra y así me pedían más, entonces terminé por dar mi primer concierto en ese momento”.

Erick cuenta con más de un centenar de canciones de su autoría, las cuales surgen de su inspiración, desde sus sentimientos y experiencias. Y a través de sus redes sociales ha recibido muy buenos comentarios por parte del público, incluso fuera de Morelos, en países como Argentina, Colombia y Perú.

“Sigo necio en dar a conocer mis canciones, entregar mis experiencias a través de cada canción y comunicarme de la mejor manera en que lo sé hacer, que es cantar. Empecé a componer desde los 13 años y es por demás grato tener canciones que llegan a sensibilizar a otros, que las arropan y las hacen suyas”.

Finalmente, Erick invita al público a acompañarlo en este concierto, y agradece a cada persona involucrada con la realización de este concierto y su apoyo incondicional.

Conéct@te:

Facebook: /ErickSalgadoMusic

YouTube: Erik Salgado

Instagram: @ErickSalgadoMusic





