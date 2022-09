Carlos Quirarte llega a "Al Extremo" para seguir conquistando al público

Carlos Quirarte, uno de los conductores más queridos de la televisión regresó a Tv Azteca para incorporarse a “Al Extremo”, uno de los programas de la tarde consentidos por el público, donde se enfrenta a nuevos retos y que promete renovar con otras propuestas.

Junto a Vanessa Claudio y Uriel Estrada, llega a formar esta explosiva tripleta, que ha encantado al público fiel que de lunes a viernes sintoniza este agradable programa a las 16:00 horas por Azteca Uno.

“Estoy muy contento porque marca mi regreso a la televisora, que me costó mucho trabajo irme hace tres años, pero las cosas siempre pasan por algo y ahora estamos de este lado dándole lo mejor de lo mejor a la gente”, expresó Carlos Quirarte.

A mediados de agosto, Carlos Quirarte llegó a “Al Extremo” para cubrir durante algunos días a Uriel Estrada, sin embargo, gracias a su carisma, talento y a que es uno de los conductores más queridos por el público, anunció que se quedaba de manera definitiva en el programa.

“Fue chistoso porque fue una buena oportunidad para ver cómo reaccionaba el público, cómo me recibían y estoy muy agradecido porque tanto la productora Verónica Palomares como Adrián Ortega nuevo director de contenidos de Azteca me dieron la oportunidad de entrar en un horario en el que no estaba acostumbrado a trabajar. Al regreso de Uriel me dijeron que me quedara y yo feliz, de hacer equipo con él y con Vane, que el programa ya era exitoso, ahora a sumarle y ver qué podemos aportar de distinto como me ha gustado hacerlo a lo largo de mi carrera”.

Quirarte menciona que es difícil elegir una sola sección como su favorita, pero entre las que más disfruta están “Extremadamente Caliente” con los espectáculos y Niños en Peligro.

“Pareciera un programa de nota roja, pero es muy noble, que te lleva desde lo tierno hasta lo fuerte, de lo intenso a lo extremo y lo divertido”.

El conductor menciona que siempre le ha gustado salir a campo y recoger historias sociales, por lo que le encantaría retomar el periodismo social que hizo en Sale el sol durante varios años, “me gustaría aplicarlo aquí, somos un programa que se dedica mucho a ponerle el micrófono a la gente en la calle, que hablen y se vean en la televisión con algo importante que decir. En próximos días vamos a planear lo nuevo para que esté pronto en la pantalla”.

Hace unos días, Quirarte regresó a “Venga la Alegría” programa matutino en el que estuvo durante más de una década, para participar en la divertida sección de baile “Gánale al Capi”, reencontrándose con sus ex compañeros.

“Estuvo bien padre, y el baile fue un poco un pretexto para platicarle al público que ya estamos en ‘Al Extremo’; y la verdad, ‘Venga la Alegría’ fue un buen público importante para mí, me abrazó durante muchos años y quería ir para decirles que ya estoy de regreso en Tv azteca y la sección fue ideal, porque la agente le gusta verte ahí echar tus peores pasos y con el Capi padrísimo. Y me fue muy bien, afortunadamente con todos mis ex compañeros tengo una buena relación y el recibimiento estuvo bien padre. A ese foro siempre le voy a tener mucho cariño y agradecimiento”.

Carlos Quirarte originario de Guadalajara, Jalisco, tuvo sus inicios en su ciudad natal, pues desde siempre supo que hacer televisión era lo que realmente quería para su vida profesional.

Mientras estudiaba la preparatoria técnica en Comunicación les pidieron prácticas profesionales, y se acercó a Tv Azteca Guadalajara, donde obtuvo la oportunidad en un noticiero que se llamaba “Esta Mañana Jalisco” como asistente de producción, aunque no recibía ninguna remuneración por ser menor de edad, ahí se enamoró del periodismo y de darle contenido a la gente.

“Después entré a cubrir espectáculos y a conducir las ediciones del ‘Juguetón’ en Guadalajara y nos enlazábamos a Ciudad de México, ahí fue donde conocí a Adrián Patiño y él me dio la oportunidad de ser corresponsal de “Cada Mañana”; y posteriormente, me invitó a “Venga la Alegría” en 2006 con Ingrid Coronado, Fernando del Solar y Ana La Salvia, en los Espectáculos con Ana María Alvarado, y Chucho Gallegos, ahí empezamos a evolucionar fueron muchos años, elencos y directores”.

Junto a Tania Rincón, Vanessa Claudio y El Capi Pérez, Carlos Quirarte integró una de las generaciones más queridas por el público, con la oportunidad de hacer la edición de “Venga el domingo”.

Para lo que resta del año, Quirarte dijo que vienen planes muy buenos de la mano de los directivos de Azteca, y espera seguir conquistando al público.

Finalmente, invitó al público a seguirle la pista en “Al Extremo”, a disfrutar de todo lo nuevo que venga y a estar en contacto a través de las redes sociales, porque el programa, está a la orden del público.

Conéct@te:

Instagram: @quirarte

Facebook: /quirartecarlos

Twitter: @cquirarte

TikTok: @soyquirarte





