Anderley Palomino, un actor que levanta la voz por la comunidad LGBT 

El talentoso actor Anderley Palomino formó parte del elenco de la exitosa serie "La Reina del Sur" en su tercera temporada, donde da vida a Mateo.

"Ser parte de este proyecto ha sido una bendición, y un gran momento en mi carrera, que me ha servido mucho para abrir los ojos y reflexionar sobre otros temas internos y personales", expresó Anderley Palomino.

Su personaje es Mateo Mena, un adolescente muy empático, entusiasta y aventurero. Su vida en las calles y el caer en el consumo de drogas que lo hicieron madurar muy rápido para su edad. Su recuperación se debe en gran parte a la ayuda de Gonzalo Perea, un sacerdote que trabaja rescatando a los niños de la calle.

"Mateo es un chico de 17 años oriundo de Santa Martha, Colombia que vivió su niñez en la calle, y en su juventud lo rescató un padre, él se queda viviendo con padre para reformarse. Crece de una manera muy noble y eso se logra ver en la manera en la que escribieron el personaje. Suele cometer algunos errores y todo lo hace desde la honestidad, siempre le está apostando a lo bueno, a que las cosas se pueden arreglar de la mejor manera y está en contra de la violencia, incluso él está metido en ese mundo porque está enamorado de Sofía".

El actor ha destacado también como activista a favor de los derechos de la comunidad LGBT, en una lucha por la igualdad.

Cortesía | Anderley Palomino

"Identificarme como una persona diversa, que siempre está a favor de los derechos humanos y la igualdad, no ha sido fácil en este camino, desde mi arte ha sido un poco complicado porque me he encontrado en casos donde no puedo ser parte de varios proyectos teatrales por ser una persona abiertamente gay y queer, estos factores me han dificultado desempeñarme en la actuación".

Dentro de sus transformaciones nos presenta a una Drag, misma que da un estilo peculiar para su vida personal y profesional.

"Una de mis grandes luchas es demostrarle a las nuevas generaciones que nosotros tenemos oportunidades y nuestros sueños no se pueden frustrar por el hecho de ser parte de la comunidad LGBT+, tenemos derecho de cumplir nuestros propósitos".

Actuar es un arte para él, por eso eligió este camino profesional. Es egresado de Arte Dramático de la Universidad del Valle, y actualmente da clases en de Actuación en el Instituto Fernando Solórzano. Ha realizado cortometrajes en apoyo a sus compañeros de la universidad.

"Cali es una ciudad pequeña y las oportunidades son muy difíciles en cuestión de la actuación, y a las nuevas generaciones nos toca tomar rienda de nuestro camino. Otro punto es que aquí la gente no consume arte, pero seguimos en este camino y en busca de las oportunidades, me encantaría trabajar en México también, es uno de los países donde tengo más seguidores y me escriben en redes sociales, será un honor visitar su país y realizar algún proyecto allá", finalizó.

Conéct@te:

Instagram: @anderley.actor