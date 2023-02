Rodolfo Zarco enfrentó un nuevo desafío en 'Contra las cuerdas'

El actor mexicano Rodolfo Zarco tiene una gran carrera actoral en teatro, series y cine. Actualmente, podemos verlo en la serie mexicana "Contra las cuerdas", donde da vida a Mauricio, un personaje clave en la historia que da un importante giro.

“Estamos muy contentos porque durante varias semanas la serie se mantuvo en el top 10 de lo más visto en México, y eso es muestra de que al público le ha gustado mucho nuestro trabajo y sobre todo la historia, que además visibiliza este tipo de discursos sobre feminismo y la lucha libre femenil, que ha existido hace mucho tiempo y ha sido muy inclusiva en ese aspecto. Y que haya una serie de luchadoras es algo muy importante”, expresó Rodolfo Zarco.

¿De qué trata la serie?

La serie “Contra las cuerdas” cuenta la historia de Ángela, una mujer ruda por fuera, pero un ángel de corazón, quien al salir de la cárcel donde estuvo seis años, por un crimen que no cometió, decide convertirse en luchadora, para reconquistar el amor y el respeto de su hija Rocío que es aficionada a las luchas. Para lograrlo, asumirá la identidad secreta de La Novia Negra, una ruda luchadora enmascarada y con velo de tul, que irá conquistando el corazón del público y también el de una Rocío, que ignora la verdadera identidad de su ídolo.

En el camino, Ángela descubre que las luchas, no sólo son el camino para recuperar a su hija, sino el medio por el cual ella y sus compañeras luchadoras, recuperarán su dignidad y se empoderarán para hacerle frente a sus propias vidas.

“Mauricio es el novio de Malena, la mejor amiga de Ángela, él es un personaje que se las da de todas mías, pero justamente Malena es quien le hace sentir un amor genuino y real. En algún momento de la vida ellos terminan, pero y a partir de ese amor que le tiene, él quiere regresar con ella porque siempre ha habido una complicidad de diversión y erotismo entre ellos, además de que en algún momento es clave en la historia”.

Este proyecto es muy importante y significativo para el actor, y aunque implicó diversos retos actorales, también disfrutó mucho darle vida a Mauricio.

“Disfruté mucho el habitar el cuerpo de alguien que no es tan parecido a mí en cuestión física, porque el personaje usar piercings en el rostro, su corte de cabello es muy peculiar y muy específico de un barrio; así como su forma de hablar, porque pasé por un proceso de trabajo para resonar la voz del personaje y su forma de caminar que también es propia de su barrio”.

Nuevos proyectos

Para este año, el actor será parte de otros proyectos, especialmente en el teatro, con diversas puestas en escena y musicales.

“Estaré en la obra ‘Incendios’, que fue muy popular en 2010 y regresa con otro elenco. Otra obra, es ‘Arder’ que habla sobre la situación del 8 de marzo, que, a partir del incendio de una fábrica en Nueva York, y que ahora hay mayor conciencia sobre esta fecha y conmemoración. Y también seré parte del musical ‘Desde cero’ que se estrenaría antes de pandemia, y no fue posible por eso vamos a volver en marzo”.

Asimismo, tiene en puerta el estreno de la película de terror “Hail Mary”, que espera esté disponible a finales de este año.

“Es una cinta de terror, en la que tengo una pequeña participación, es de una directora de Hollywood. Me siento muy feliz y orgulloso de que se interesen por nuestro país para contar una historia así, sobre todo, porque en México, es muy importante la celebración de Día de muertos”.

Trayectoria

Rodolfo es egresado de la carrera de actuación por la Universidad Anáhuac, cuenta ya con una trayectoria en proyectos de cine, series y teatro, entre ellos destacan, “Rent”, “El Hombre de la Mancha”, “Señorita 89”, “Malverde el Santo Patrón” y “Dale Gas”.

“Mi familia es muy artística, realmente nadie se dedica este ámbito, pero les encanta cantar, y fue una tía la que me acercó al canto con las canciones rancheras y poco a poco el camino me llevó por todo esto, siempre he sido muy espontáneo y creativo y esa creatividad la pongo en el arte. A los 14 años, mi mamá me metió al taller de teatro musical y mientras he avanzado me he movido en lo audiovisual”.

Recordó que la música que cantaba de niño era la de Pedro Fernández, y uno de los sueños que ha hecho realidad con su camino en la actuación, fue trabajar en un proyecto junto al reconocido cantante mexicano.

Conoce más del trabajo de Rodolfo Zarco, en los diversos proyectos audiovisuales que ya están disponibles en las distintas plataformas digitales.





