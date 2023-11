Alejandro Santamaría cierra el año con su canción 'Discoteca'

El cantante colombiano Alejandro Santamaría lanzó recientemente su sencillo llamado "Discoteca", una canción muy sensual llena de energía y pasión desbordante. El tema ya está disponible en plataformas digitales.

El tema "Discoteca" está llena de emociones, con un toque sensual y erótico, que nos cuenta una historia de pasión entre una pareja que se ama y disfruta sus momentos juntos.

Los compositores de este tema son Manuel Lara, Sebastián Yatra, Lofty y Juanjo Monserrat, quienes han creado una canción que promete ser un himno para los amantes de la música en todo el mundo. La mezcla, estuvo a cargo de Andrés Guerrero Ruiz, y la masterización fue realizada por David Kutch de The Mastering Palace, quienes garantizan una calidad de sonido excepcional que permitirá a los oyentes sumergirse por completo en la música.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

"Estoy muy contento por este lanzamiento, un día Sebastián Yatra me llamó y me dijo que tenía una canción que había escrito pero que no había logrado grabar por tiempos u distintas circunstancias, y que creía que iba a quedar muy bien en mi voz. La acepté de inmediato porque me gustó mucho la historia de la letra", expresó, Alejandro Santamaría.

Cortesía | Andrea Ramírez Prensa

Cabe destacar que este lanzamiento musical se acompaña de un video musical que presenta a Alejandro Santamaría interpretando la canción en una constante interacción con su misteriosa cita. Esta mujer, hermosa y atrevida, desafía los límites y motiva al artista a seguir su locura, disfrutando de la música enérgicamente y permitiendo que esta sea la excusa perfecta para estar cada vez más cerca en un apasionado romance.

El video fue dirigido por Kath D., con la productora audiovisual Infinity Films y se grabó en la ciudad de Bogotá en Colombia, con locaciones en la discoteca Theatron.

Sin duda, Santamaría cierra el 2023 con gran éxito y ya tiene planes magníficos para el 2024, pues será el encargado de abrir la gira de su compatriota Andrés Cepeda en Estados Unidos, una oportunidad que marcará un éxito en su carrera y permitirá que sus fans de Estados Unidos experimenten su música en vivo y en persona. Definitivamente, Alejandro Santamaría es un artista que está listo para dejar su huella en la industria de la música y llevar su pasión por la música a audiencias de todo el mundo.

Conéct@te:

Instagram: @santamaria

Facebook: /AlejandroSantamariaOficial