Adriana Nieto muy contenta de participar en 'Esta historia me suena'

Esta semana inicia la quinta temporada del programa unitario “Esta historia me suena”, con el capítulo “Creo en mí” inspirado y musicalizado con la canción de Natalia Jiménez. Este primer capítulo cuenta con las actuaciones de Adriana Nieto, Raúl Coronado, Julia Argüelles y Mariano Ramos, entre otros.

La historia “Creo en mí” comienza con la muerte inesperada de Mateo, el hijo favorito de Rogelio, quien de inmediato culpa su otra hija Camila por este suceso y por haber visto algo que no tenía que presenciar y la manda a un internado. Pasan los años, Camila regresa a México a enfrentar su padre, que ahora vive con Alicia y tiene otro hijo llamado Javi, quien es la adoración de Rogelio. Camila llega a su casa, pero no es bien recibida por su padre, pero sí por Alicia y Javi, los recuerdos y secretos descubiertos darán un giro inesperado a la historia.

El público podrá disfrutar de este programa a las 18:30 horas, con una historia llena de rencores familiares, secretos, muerte accidental y culpas. En entrevista, la actriz Adriana Nieto nos habla de su participación, interpretando a Alicia.

“Es un capítulo super innovador que me llamó mucho la atención desde que vi el libreto porque toca temas bastante fuertes. Mi personaje se llama Alicia una mujer que está casada con un hombre viudo y tienen un hijo; de repente salen a luz ciertos detalles y secretos que ella desconocía sobre su marido y se vuelve una situación muy complicada en la que debe ir tomando decisiones de lo que quiere con su vida, y enfrentar todos los baldes de agua que le van cayendo a causa de una relación con muchos secretos, y que evidentemente dañan a toda la familia”, expresó Adriana Nieto.

¿Qué destaca de Alicia?

Al interpretar a una mujer que ha vivido en una burbuja, sin conocer la realidad de quién es su esposo, la actriz resaltó estas cualidades de su personaje.

“Me gustó mucho la fuerza que logra sacar en los momentos difíciles para seguir haciendo lo correcto, y para defender lo que ella considera que está bien a pesar de la adversidad”.

La actriz, quien participó en proyectos como “El privilegio de amar” y “Por tu amor”, está muy contenta de volver a la pantalla a través de estos proyectos unitarios; destacó que ya la habían invitado anteriormente, pero hasta ahora se logró concretar.

“Estoy muy contenta de haber participado, es la primera vez que logramos coordinarnos para estar en este proyecto, ya me habían invitado antes, pero por cuestiones de fechas no había coincidido. Y realmente, me quedé gratamente sorprendida, es una producción padrísima, cuidan mucho los detalles desde el diseño de imagen hasta la grabación y eso se nota en pantalla, se formó un equipo muy bueno y talentoso de actores y técnicos”.

Durante la pandemia, Adriana Nieto ha estado alejada de la pantalla, realizando proyectos unitarios únicamente, pero siempre muy contenta y dispuesta a participar en buenos proyectos, pues la actuación es una de sus grandes pasiones.

“En estos tiempos, he estado bastante tranquila trabajando en otras cosas que tenía bastante descuidadas. Estoy combinando la actuación con un proyecto de agencia inmobiliaria, y la verdad muy contenta y siempre abierta y dispuesta a participar cuando me inviten”.

No te pierdas este capítulo y la nueva temporada de “Esta historia me suena”, que viene con mucha música y grandes historias que contar.

