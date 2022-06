Rossana de León es Lucha Villa en "El Último Rey"

Este viernes, 10 de junio culmina la segunda temporada de la bioserie de "El último rey", que retrata la vida de Vicente Fernández; éste último episodio podrá verse a las 21:30 horas por el canal de Las Estrellas. Y sin duda, uno de los personajes más destacados ha sido el de Lucha Villa, interpretado por la actriz Rossana de León.

"En este camino, se conjuntan las tres cosas que son mi pasión, el canto, la actuación y el baile y así llegó Lucha Villa a mi vida porque Juan Osorio estaba buscando cantantes, vio un video mío y así fue como me quedé con el papel", expresó Rossana de León.

Sin duda, Lucha Villa es un icono de la música y de la cultura mexicana, por lo que la talentosa actriz enfrentó diversos retos para dar vida a este personaje.

"Uno de los grandes retos fue encontrar el color de voz más asemejado al de Lucha, porque se hizo mucho hincapié en que no querían imitadores, porque es un personaje nuevo que le está haciendo un homenaje a Lucha Villa. Y otra de las cosas más trascendente fue interpretarla a ella como Luz Elena, como una mujer fuera del escenario y en la serie vimos muchas facetas de ella, no sólo como cantante sino como mujer y mentora de Vicente Fernández. Descubrirla a ella, cómo era, cómo se expresaba y la calidez que proyectaba, ella llegaba a cualquier lugar y hacía presencia, era muy amiguera, como esa mujer cálida mexicana que apapacha, así me la describían".

Lucha Villa fue uno de los personajes que estuvo presente en la serie desde el primer capítulo, por lo que Rossana tuvo varias escenas muy importantes, y nos comparte cuáles fueron sus favoritas.

"Son dos, uno de los momentos emotivos o más fuertes fue cuando Vicente y Lucha ayudan a unos estudiantes a esconderse en el Teatro Blanquita, fue una escena muy difícil, Lucha intercede por ellos y los salva prácticamente, mi director me ayudó mucho para lograr esa escena. Y otra, fue en el Palenque de Texcoco cantando con el Mariachi con el vestuario original de Lucha Villa, ese día fue muy emotivo para mí, nunca lo voy a olvidar queda grabado en mi mente y corazón, fue muy impactante para mi estar cantando en ese escenario y con la ropa de Lucha".

En sus redes sociales, Rossana compartió unas fotografías donde describe, "No puedo creer que la Rossana de nueve años daba conciertos en su cuarto, y ahora esté haciendo esto, es impresionante".

"Estas experiencias son una evidencia de que los sueños se pueden hacer realidad, y que nunca hay que rendirse, siempre hay que luchar por lo que queremos".

Además de este proyecto, Rossana de León se encuentra filmando la segunda temporada de la serie de comedia "Acapulco" para Apple TV, protagonizada por Eugenio Derbez.

"A la primera temporada le fue muy bien, y la segunda viene con todo. Ahí interpreto a Adriana, una cantante que junto a otro chico forman un dueto y son los cantantes de la alberca".

En esta segunda temporada, el personaje de Adriana, tendrá una mayor participación, esto debido a que el público quedó fascinado en la primera y pidió darle mayor peso a este dueto de cantantes.

"En la primera fue más de ambientación, pero la gente dijo que estaba increíble el dueto y desarrollaron más Lo personajes, para contar chistes a través de nosotros. Mi personaje creció y eso me da mucho gusto. Espero que la gente pueda ver esta serie, de verdad verán a Eugenio Derbez como nunca lo habían visto, se merece que le den una oportunidad la historia es muy bonita y la calidad de la serie es enorme".

Finalmente, la actriz invitó al público a no perderse "El último Rey", y quienes no la han visto, pueden hacerlo a través de la plataforma gratuita VIX, donde ya están disponibles los capítulos de ambas temporadas.

