[VIDEO] Habrá pérdida de empleos por prohibir uso de plástico

VIDEO || Deben darse alternativas a productores y comercializadores de plástico

Con la entrada en vigor de la ley que prohíbe la utilización del plástico de un solo uso, empresarios en Morelos prevé una caída financiera para los productores del derivado de un 6 por ciento dijo Jorge Matar Vargas ex presidente de CANACINTRA y empresario del sector.

Y es que todo viene desde el pasado mes de junio del 2019 cuando Morelos se convirtió en la entidad número 13 a nivel nacional que aprobado la iniciativa. El argumento usado por los legisladores es abonar a la protección del medio ambiente, por ello se prohíbe la distribución comercial de bolsas de plástico, popotes y unicel, así como restringir a los establecimientos comerciales su producción, venta, uso y entrega a consumidores finales, lo anterior al votar a favor de diversas adecuaciones a la ley de Residuos Sólidos, así como a la de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en la entidad, quedó modificada la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Morelos, en materia de prohibición de la distribución comercial de bolsas de plástico, popotes y unicel.

El objetivo es establecer dentro del marco normativo ambiental en Morelos, diversas disposiciones que contribuyan a las disminución de la contaminación por plástico de un solo uso, inhibir su distribución en centros comerciales y procurar su prohibición gradual.

Jorge Matar Vargas declaró que sin duda tendrá un impacto auténtico pero desafortunadamente "no fue bien calculada, y es que el sector de plástico sobre todo porque tiene una gran generación de empleos en todo el país, y creo que no fue una decisión acertada en la entidad sobre todo y vendrá un gran porcentaje en la pérdida de empleos".

El empresario y ex presidente de la Canacintra en la entidad, señaló que los diputados que avalaron estas nuevas disposiciones, insistió que así como en su momento se hizo con el tema de los popotes y de los empaques para llevar comida, y que se fue trabajando con los sectores involucrados esta vez trabajaron de manera unilateral y evidentemente no se planeo no se platicó de una forma diferente.

