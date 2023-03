Urióstegui niega que haya aviadores en SAPAC

Al ser cuestionado sobre el tema de los aviadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), el presidente municipal, José Luis Urióstegui Salgado negó que estos existan al mencionar que cuentan con personal de confianza.

"No hay aviadores, tenemos personal de confianza, sindicalizado y personal eventual, este personal eventual cobra por honorarios, según lo que he leído en redes, estos que cobran por honorarios, se estiman que son aviadores, pero no lo son, todos tienen actividades específicas", explicó el munícipe.

Urióstegui Salgado informó que se debe hacer un análisis en la nómina, ya que el gasto excesivo de la misma, se debe a los desajustes salariales, pues el SAPAC cuenta con las categorías A, B y C en el tabulador de salarios, es decir, que un mismo cargo tiene diferentes honorarios.

Mencionó que la planilla del SAPAC está conformada por alrededor de 650 trabajadores, los cuales estarán sujetos a la evaluación que se está haciendo al interior del mismo organismo.

"Hay personas (con honorarios) que están trabajando en el área administrativa, no son áreas operativas... es parte del análisis que se está haciendo, son aproximadamente 650 trabajadores activos que en la evaluación, de acuerdo con los manuales de operación se determina, quiénes sí son funcionales y quiénes no, y a partir de ahí tomaremos las decisiones de un recorte de personal y un ajuste en los salarios", mencionó Urióstegui Salgado.

Adelantó que será el próximo martes cuando se resuelva el tema del ajuste salarial, ya que de llevarse a cabo, podrían tener ahorros de hasta tres millones de pesos anuales.

Al finalizar dijo que ya se hizo la presentación de un solo salario para el mismo cargo, además de la evaluación de los ingresos y egresos totales de 2022, lo que les ayudará a mejorar el ingreso y disminuir el egreso en 2023, además del análisis de la deuda que se tiene con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).