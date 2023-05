Twitter eliminará las cuentas que tengan años inactivas

Twitter anunció que eliminará las cuentas que hayan estado inactivas durante varios años, según anunció su director ejecutivo, Elon Musk, en un tuit el lunes.

Musk añadió que los usuarios de la plataforma de microblogging podrían ver reducido su número de seguidores.

Puedes leer: Que siempre no: usuarios de Twitter recuperan verificación sin pagar suscripción

Según la política de la plataforma, los usuarios deben iniciar sesión en su cuenta al menos una vez cada 30 días para evitar la eliminación permanente por inactividad prolongada.

We’re purging accounts that have had no activity at all for several years, so you will probably see follower count drop — Elon Musk (@elonmusk) May 8, 2023

A principios de este mes, Elon amenazó con reasignar la cuenta de Twitter de National Public Radio a otra empresa, después de que la emisora pública dejara de publicar contenidos en sus 52 canales oficiales de Twitter en protesta por una etiqueta de la red social que sugería la participación del Gobierno en su contenido editorial.

El mes pasado, Twitter eliminó la marca azul de verificación del perfil de miles de personas, entre ellas famosos, periodistas y destacados políticos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Musk ha hecho de la verificación de cuentas parte de la suscripción azul de Twitter, una medida que, según dijo, abordaría el problema de las cuentas bot en la plataforma de redes sociales.