TV Azteca apelará nuevo fallo por impago de impuestos al SAT

La empresa mexicana TV Azteca planea apelar un fallo judicial que la condena pagar 2 mil 620 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAY), en una disputa relacionada con su omisión de pagos a la entidad pública en 2013.

La propietaria de la emisora, Grupo Salinas, dijo en un comunicado que los cargos se basaron en una estimación ilegal e injusta, y que apelaría a las autoridades correspondientes, tras de un fallo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) emitido el miércoles.

"Seguiremos ejerciendo nuestro derecho a defendernos en instancias nacionales e internacionales, de lo que consideramos cobros erróneos y excesivos", dijo el conglomerado mexicano.

Esta es la segunda vez que un tribunal falla a favor del organismo fiscal desde abril, cuando otro litigio con el grupo de medios por el presunto incumplimiento de pago de impuestos en 2009 se resolvió con otro adeudo para la empresa. En total, TV Azteca le debe al Servicio de Administración Tributaria (SAT) más de 5,000 millones de pesos.

SAT no respondió de forma inmediata a la solicitud de comentarios.

La emisora, controlada por el magnate empresarial mexicano Ricardo Salinas Pliego, también podría tener que pagar anticipadamente un bono por 400 millones de dólares, ante una solicitud de sus tenedores de deuda después de que la empresa pospusiera el pago de un cupón alegando un panorama difícil para los medios de comunicación agravado por la pandemia del coronavirus

TV Azteca recibe notificación pidiendo pago anticipado

La mexicana TV Azteca dijo el lunes que recibió un aviso del representante de tenedores de deuda del 2024, The Bank of New York Mellon, para que pague anticipadamente un bono por 400 millones de dólares.

El grupo, controlado por el magnate mexicano Ricardo Salinas Pliego, había pospuesto el pago de un cupón de los bonos que vencía en febrero de 2021, dando como motivo un panorama difícil para los medios de comunicación agravado por la pandemia del coronavirus.

TV Azteca dijo en un comunicado al regulador de la bolsa mexicana que había recibido la notificación del Bank of New York Mellon.

"La compañía ha mantenido un diálogo con los tenedores de notas 2024 a fin de alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes", dijo TV Azteca.