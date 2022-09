Sin terminar, la reconstrucción en el ITZ a cinco años del sismo

Este 2022 se cumplen cinco años de aquel sismo del 19 de septiembre que cimbró a Morelos. Gran parte de los daños se registraron en la zona sur de la entidad.

La reconstrucción aún no termina y, por si fuera poco, se habla de desfalcos y desvíos que no han podido aclararse, como los que radican en tres carpetas de investigación del fondo especial llamado “Unidos Por Morelos”, pero también existen observaciones de la Auditoría Superior de la Federación que no han sido solventadas.

El gobierno de Morelos, encabezado en ese momento por Graco Ramírez Garrido Abreu, recibió del extinto Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) para el Instituto de Infraestructura Educativa 302 millones de pesos, recursos que fueron destinados al Instituto Tecnológico de Zacatepec (ITZ), el cual resultó dañado luego del sismo en un 30% de su infraestructura, y hasta la fecha no se han culminado con los trabajos para habilitar las zonas dañadas.

Durante dos revisiones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se hicieron observaciones por el ejercicio de los recursos entregados por parte del Fonden para el Gobierno de Morelos, en la reconstrucción en específico del ITZ, tanto en 2017 como en 2018.

En una primera auditoría en 2017, se observó a Morelos junto a los estados de Chiapas y Oaxaca por ejercer recursos del Fonden fuera del periodo de evaluación de daños y en conceptos no autorizados, no se proporcionó la documentación justificativa y/o comprobatoria, y se efectuaron pagos en demasía a contratistas, lo anterior por un total de 5.1 millones de pesos.

Para 2018, las observaciones fueron en específico para los montos destinados para el Tecnológico. En la Auditoría núm. 1686-DS-GF “Construcción y/o Rehabilitación del Instituto Tecnológico de Zacatepec, en el Estado de Morelos” se le observó al Gobierno estatal lo siguiente: “la entrega extemporánea de anticipos de hasta 121 días naturales en tres contratos de obra respecto de las fechas de formalización de los mismos, no obstante que los recursos se encontraban disponibles desde el 14 de noviembre de 2017; no se realizaron las gestiones para cubrir con las sumas aseguradas el costo de las reparaciones de las áreas afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en los edificios "A", "B" y "C" del Instituto Tecnológico de Zacatepec, antes de recurrir a los recursos del Fonden; y, no se fundó y motivó la adjudicación directa de los contratos formalizados para la ejecución de los trabajos de reparación de los edificios "A", "B" y "C" del Instituto Tecnológico de Zacatepec, afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017”.

Angelina Albarrán | El Sol de Cuernavaca

Asimismo, en una auditoría posterior, núm. 1037-DS-GF “Construcción y/o Rehabilitación del Tecnológico de Zacatepec, en el Estado de Morelos” efectuada a la Cuenta Pública 2018, fueron varias las observaciones que enumeró la ASF, como se describe a continuación:

1) No se acreditó la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental, su resolutivo, la Manifestación de Construcción, y los profesionales calificados con registros vigentes de Directores Responsables de Obra e Instalaciones o sus respectivos Corresponsables.

2) Carencia de Dictamen Técnico que expusiera y justificara que la utilización de los inmuebles del Instituto no ponía en riesgo la vida de los usuarios para la autorización de la reubicación de los inmuebles con daños en su infraestructura.

3) No se acreditaron las pólizas de seguro de los inmuebles dañados ni haber realizado las gestiones para cubrir con la suma asegurada el costo de las reparaciones de las áreas afectadas antes de recurrir a los recursos del Fonden.

4) No se acreditó el escrito en el que se sustentaron la selección del procedimiento de excepción en la adjudicación de los contratos, así como la capacidad de respuesta inmediata de cada una de las empresas seleccionadas que contaran con los recursos técnicos, financieros necesarios; tampoco se acreditó haber hecho del conocimiento del Órgano Interno de Control esa situación.

5) Entrega de anticipos con una extemporaneidad de hasta 257 días naturales respecto de las fechas de formalización de los contratos, no obstante que los recursos se encontraban disponibles desde el 14 de noviembre de 2017.

6) Pagos en exceso por 0.4 millones de pesos, toda vez que los precios unitarios utilizados para el cobro de las estimaciones difieren de los precios autorizados en el catálogo de conceptos correspondientes, en el contrato núm. SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A. D-421/2017.

7) Pagos en exceso por 1.9 millones de pesos, en los conceptos núms. DMO EDIF 1, DMO EDIF 2 y DMO EDIF 3, “Demolición de primer, segundo y tercer nivel de concreto armado por medios mecánicos y manuales…” del contrato núm. SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-098/2017, toda vez que se determinaron diferencias en el cálculo de los rendimientos establecidos en los apartados de Mano de Obra, Equipo y Herramienta, conforme al programa calendarizado de los trabajos.

8) Pagos en exceso por 0.3 millones de pesos, en el concepto núm. DEMINFRED “Demolición de construcción a base de marcos de concreto…” del contrato núm. SE-INEIEMFONDEN/FEDERAL-A.D-150/2017, toda vez que se determinaron diferencias en el cálculo de los rendimientos establecidos en los apartados de Mano de Obra, Equipo y Herramienta, en función del plazo establecido para su ejecución.

9) Pagos indebidos por 3.2 millones de pesos, en los conceptos núms. “Concreto ciclópeo con piedra limpia al 40%...”; EXT 001 “Concreto ciclópeo con piedra limpia al 40%...”; EZAC001 “Suministro y colocación de concreto ciclópeo 50%...”; y “ATP-02 “Concreto ciclópeo a base de piedra de la región en un 40%...” de los contratos núms. SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D098/2017, SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-120/2017, SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D150/2017 y SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-461/2017, debido a que no se cumplió con el procedimiento constructivo establecido en las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcciones e Instalaciones emitidas por el INIFED

Estos pagos indebidos o pagos en exceso, como lo señaló en su momento la ASF, ha frenado la reconstrucción en el ITZ, pues al parecer, los negocios antepuestos al bienestar educativo mantienen a esta institución educativa con aulas y otros espacios sin terminar.

Los directivos del plantel, dicen, tampoco conocen a ciencia ciertas las causas de por qué ya no se acabaron los trabajos, pero aseguran es toparse con pared en la relación entre las constructoras y el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa.

De forma periódica se han girado oficios en los que se solicita se destrabe el rezago, pero no hay respuesta.

En una visita y recorrido en este plantel acompañados de Adriana Iveth De la Roca Chiapas, subdirectora de Planeación y Vinculación del Tecnológico Nacional de México en Zacatepec, la titular de planeación y presupuesto Ana Luz Tejeda Gutiérrez, confirmaron un importante avance en la reconstrucción, aunque la obra civil fue entregada sin los acabados de jardineras y áreas verdes como regularmente se hace.

Para la subdirectora, el sismo del 19 de septiembre dejó daños en más del 35 por ciento de la infraestructura del Tecnológico, se tuvieron que demoler varios de estos edificios, situación que afectó no solo emocionalmente a la comunidad tecnológica, afectó las actividades académicas y sobre todas las prácticas, dijo al reconocer que por fortuna no hubo lesionados o pérdidas de vida que lamentar.

“Gracias al trabajo del Departamento de Ciencias de la Tierra y el Departamento de Planeación y Presupuesto que estuvieron trabajando durante semanas generando los proyectos ejecutivos que fueron entregados a los responsables del Fonden y fuimos favorecidos por un monto de 302 millones de pesos, para volver a edificar todos los espacios que fueron dañados y que fueron perdidos”, citó De la Roca Chiapas.

Agregó que el ITZ, fue de los únicos planteles de Educación Superior en el Estado de Morelos en ser considerados, desde la primera etapa con recurso del Fonden, gracias al trabajo que hizo el departamento de ciencias de la tierra que es donde está la carrera de ingeniería civil liderado por la doctora Ana Luz Tejeda, relató.

La subdirectora estima que a cinco años del sismo, se tiene un avance de cerca del 90 por ciento, faltan por entregar cuatro obras que no tienen conectividad de las cargas de voz y datos, evaluación del sistema de gas, electricidad, mobiliario, entre otros detalles para que puedan entrar en servicio.

Además, está pendiente el Laboratorio de Física y Química, obra que incluye la construcción de un tanque elevado; falta la biblioteca y la planta de tratamientos de aguas residuales y una Unidad Académico Departamental (UAD); “se requiere de una importante asignación de presupuesto, mayor inversión debido a que los tiempos se van cumpliendo y los recursos se van quedando cortos”, agregó, aunque no hay explicación de por qué no se ejercieron los recursos cuando se tuvieron o si consideran que los 302 millones de pesos no alcanzaban para completar toda la infraestructura.

Desde la dirección, Lorenzo Octavio Hernández Robles Arena, quien llegó el segundo día de mayo de 2019 a tomar las riendas de este plantel cuando se estimaba un avance de más del 55 % de las obras, se señaló que se están buscando las estrategias para poder concluir cada uno de los espacios que se tienen sin terminar y se afirma, que el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa en el Estado ha colaboración y se ha ido avanzando. Pero también desconoce los montos que se pagan a las empresas y si debió alcanzar o no el recurso destinado desde el FONDEN.

En el recorrido realizado por El Sol de Cuernavaca, se pudo ver edificios terminados y en servicio, otros, cerrados con obras pendientes, hay pérdidas de obras como el Centro de información, que se tuvo que demoler la primera parte y se rescató un 50%.

Respecto de las obras faltantes antes mencionadas, detallaremos algunas, como el edificio nuevo de la biblioteca para 600 lectores, la inversión fue de 63 millones 801 mil 504.77 pesos, tiene un avance físico del 80%, contempla salas de lectura, círculos de acervo general, acervo audiovisual de reserva computarizado, periódicos y revistas, área de procesos técnicos, catálogo, equipos de cómputo, módulos de sanitarios y escaleras de emergencia, pero no ésta terminada le hacen falta plafones, el proyecto de voz y datos móviles que se conectan al cerebro de comunicación que concentra y controla toda la información y aunque se cuenta con parte del equipamiento está en el interior almacenado, pues ya no hubo recurso para culminar.

Angelina Albarrán | El Sol de Cuernavaca

El edificio de Laboratorio de Física y Química; cuenta con almacenes, cubículos de jefes de área, tres laboratorio de química, laboratorio de física, módulo sanitario, andador, área de recolección de desechos; dentro del contrato se consideró la construcción de un tanque elevado de 50 metros cúbicos, la inversión presupuestada fue de 13 millones 859 mil 904.22 pesos. Está en un 80% de avance, falta la verificación de la instalación, aire acondicionado, entre otras cosas.

Sin terminarse al 100 por ciento fue entregada la construcción de edificio Unidad Académico Departamental (UAD), se puedo observar en el recorrido del ITZ. La zona se ve desolada, sin áreas verdes o jardines, si bien hay banquetas, barandales y andadores con rampas, es evidente que no fueron terminados.

También está pendiente la Planta de Tratamiento de aguas residuales, para la cual se asignaron 15 millones 547 mil 784.33, está localizada en un extremo del lado oriente del Instituto, no hizo falta acercarse, pues la zona está lodosa y llena de maleza, la obra aunque dicen las autoridades está terminada, reconocieron que no se han hecho las pruebas de funcionamiento, pues como vino la pandemia y las clases fueron virtuales, es este ciclo escolar recién iniciado que se podrán hacer las pruebas ya con la población escolar en activo.

En el estacionamiento aún se pueden apreciar la serie de aulas provisionales que se instalaron para que los alumnos pudieran tomar clases, aulas que cuando termine la entrega de los edificios ya se podrán retirar.

Cabe referir que a la reconstrucción del ITZ entraron diferentes constructoras, nos refirieron directivos, quienes aseguran, la relación fue directa con el Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos, pero se sabe que no regresaron a terminar los proyectos.

Algo que destacar es que ciertamente la nueva infraestructura de las Unidad Académico Departamental, cuentan con escaleras de emergencias, son edificios incluyentes, tienen elevadores para personas con discapacidad y rampas de acceso.

Recordar que el Instituto Tecnológico de Zacatepec se fundó el 11 de abril de 1961, este año cumplió 61 años, su superficie es de 17.4 hectáreas, cuenta con 28 edificios académicos- administrativos (94 aulas y 23 laboratorios, dos talleres y 115 cubículos), enfermería escolar, un auditorio con cancha multiusos, una explanada techada, barda perimetral (en proceso de construcción) sistema de riego para áreas verdes, estacionamientos, fuente, andadores techados, dos canchas de fútbol soccer y una de fútbol rápido, áreas verdes, tres canchas de basquetbol, tres canchas de voleibol y dos áreas de cafetería, todo ello para una población de 5 mil 521 personas.

Lista de obras y recursos asignados desde el 2018 para la reconstrucción del ITZ:

1.- Laboratorio de Fisicoquímica y Tanque elevado de 50m3, 13 millones 859 mil 904.22 pesos

2.- Construcción de Colector Pluvial y Sanitario, 15 millones 547 mil 784.33 (correspondiente a planta tratadora de aguas residuales)

3.- Construcción de edificio 9, Unidad Académico Departamental (UAD), 40 millones 805 mil 220.97

4.- Construcción de edificio 8 UAD, 39 millones 379 mil 173.06 pesos

5.- Reconstrucción de la Biblioteca, 63 millones 801 mil 564.77

6.- Construcción de edificio “A” 10 UAD-II, 37 millones 522 mil pesos

7.- Reconstrucción del Laboratorio de cómputo, 44 millones 186 mil 668.53 pesos

8.- Reconstrucción del Laboratorio de idiomas, 16 millones seis mil 415.11 pesos

9.- Demolición y construcción del pasillo central, 712 mil 210.23 pesos

Con información de Rocío Del Pilar













