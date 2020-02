Se mantiene elevado el precio del jitomate

Productores de jitomate, señalan que el alza en el alimento continuará hasta nuevo aviso, señalan que la escasez del productos y la demanda del mismo, genera que este llegue a tener precios superiores a los 50 pesos por kilo.

A decir de los productores jitomateros del estado de Morelos, el alza se debe a que actualmente hay una escasez de jitomate en todo el país, debido a que algunas heladas que afectaron a los cultivos de jitomate de la zona norte, por lo que la producción jitomatera del centro de México la que esta rescatando a todo el territorio mexicano.

Hasta hace algunas semanas, la caja de jitomate se vendía hasta en mil 100 pesos a comerciantes o revendedores, esto beneficia a productores quienes señalan que es uno de los mejores precios que el producto a alcanzado en más de 10 años, sin embargo, su alto costo genera que en los mercados o tiendas departamentales el kilo de jitomate se tenga que vender a precios elevados.

Productores del municipio de Temoac, afirman que no hay una fecha para la cual el precio se restablezca, mientras tanto, el costo del jitomate se tendrá que definir tomando aspectos económicos de nivel federal y en el estire y afloje, tanto de productores y compradores.

De acuerdo con las autoridades estatales, en Morelos se tiene un rendimiento promedio de 41.63 toneladas por hectárea de jitomate, en la entidad se cosechan cerca de dos mil 365 hectáreas de jitomate tanto en invernadero como a cielo abierto.

Amas de casa señalan que el jitomate es un alimento bastante utilizado en la cocina mexicana, pues es indispensable para la preparación de casi cualquier alimento, sin embargo, su elevado costo hace que en los hogares se tenga que dar prioridad a lo que se va a comer.

"Tenemos siempre que acoplarnos a los precios en los mercados, en lo particular yo siempre busco el mercado o tienda que me dé más baratos los productos pues no siempre hay buenos precios, el jitomate es básico pues para una sopa, un guisado hasta para una torta se ocupa , quizá comprar menos jitomate y buscar otros platillos para hacer en nuestra hogar será la solución", Catalina Luna, ama de casa.