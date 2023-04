Se ha recuperado el turismo en la zona sur: Canaco

Con el cambio de la mesa directiva en la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Jojutla, iniciarán una campaña de afiliación, ya que tras el sismo del 2017 y la prolongada pandemia del 2020 al 2022, de 600 agremiados solo se quedaron con 100, al advertir que varios se fueron, otros cerraron, pero se ha ido recuperando la actividad económica.

Mauricio Puente Quevedo, nuevo presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios de Turismo de Jojutla (Canaco-Servytur-Jojutla), que agremia al comercio establecido de los municipios de la zona sur del estado desde Amacuzac, Puente de Ixtla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Zacatepec y Jojutla, dio a conocer que uno de los grandes retos es recuperar la afiliación de agremiados y seguir impulsando la reactivación económica del sector.

Al dar a conocer que el cambio de la mesa celebrado el pasado 28 de marzo en la asamblea para renovar el consejo directivo, fue elegido nuevamente como presidente. Dijo al reconocer que en el trienio pasado estuvo como funcionario del Ayuntamiento, situación que le impide participar en la directiva como lo marcan los lineamientos, dijo al manifestar: “Ya no soy servidor público y por invitación de los compañeros nuevamente soy presidente” para el periodo de marzo del 2023 al marzo del 2024.

En rueda de prensa, Puente Quevedo manifestó que este año, como lo marca la Ley Federal de Cámaras, trabajarán para defender y promover el comercio establecido, dijo al reconocer que la zona sur viene primero del temblor del 19S del 2017 y después, desgraciadamente, de una pandemia: “El temblor fue unos instantes que dejó secuelas que aún se ven en ciudades como Jojutla en la Avenida Constitución del 57, hay aun espacios sin construir los comercios que se tenían entre esas sucursales bancarias, y mucho comercio se fue. Pero la mayor crisis la dejó la pandemia, esa cuarentena que empezó en el 2020 y era el 2022 y no terminaba, salvo el área de alimentos y medicina, otros giros tuvieron que cerrar y eso impactó en la economía. ¿Quién sobrevive una cuarentena que se prolongó dos años?: “Muchos comerciantes se dedican al 100% a su negocio”. Aunque admitió que hay quienes combinan el comercio con otra profesión y son los que pudieron recuperarse más pronto.

Para la nueva directiva será necesario retomar todo eso porque con las mismas autoridades ya no hubo la misma comunicación y la misma dinámica, dijo al reconocer que no tienen datos de cuántos comercios han cerrado y cuántos están activos, aunque reconoce que desde el segundo semestre del 2022 ha habido una recuperación y el pasado fin de semana hubo un repunte importante: “esperemos seguir en este camino de recuperación y no haya otra situación semejante o peor”.

La nueva directiva de la Canaco-Servitur de Jojutla quedo integrada por presidente: Jesús Mauricio Puente Quevedo. Vicepresidentes de relaciones públicas: Bertha Adelita Betanzos Nava. Vicepresidente: Agustín Francisco Sedano Quintanilla. Secretario: Miguel Ángel Trujillo Macedo, vicepresidente de turismo: Nahim Chicri Abraham Gómez. Prosecretario: José Fernando Gómez Leyva. Vicepresidente de comercio exterior: Emmanuel Parra Fuentes; Tesorero: Luis Rodolfo Alegría Pérez. Vicepresidente de servicios: Avelina Flores Trujillo. Protesorero: Juan Fernando Melgoza Peralta. Vicepresidente de imagen: Claudia D´Granda Trejo. Gerente: Beatriz Ocampo Diaz.