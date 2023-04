Concesionarios de la Feria de la Flor, no invitaron a Canaco

Este 03 de abril se reunieron empresarios de diferentes cámaras y todos coincidieron en que, para la edición de la Feria de la Flor 2023 no fueron tomados en cuenta o invitados por parte de los concesionarios, incluso denunciaron que no respetaron algunos espacios que comerciantes de la capital ya habían pactado.

Rodrigo López Laguardia, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) delegación Morelos, aseguró que los empresarios se sorprendieron al ver que la feria dio inicio sin que la iniciativa privada de la capital participara, lo que calificaron como un “retroceso”, porque el año pasado sí fueron contemplados y participaron junto con el Ayuntamiento.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

El presidente de la Canaco Servytur declaró anteriormente que, un evento como La Feria de la Flor debería tener más prestigio, esencia y tradición, de lo contrario, la feria únicamente pasará desapercibida o por lo menos estará lejos de ser un evento esperado por los empresarios y visitantes.

Laguardia señaló que la feria no es un producto que se le pueda vender a los empresarios, porque al ser de un particular, ellos son quienes deciden al final quién participa o no. Por lo que esto les cierra las puertas al comercio y artesanías de Cuernavaca, para darle paso a otros municipios e incluso a otras entidades.

En este contexto, Humberto Bahena Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), dijo que por lo menos tres de sus agremiados ya habían pactado sus espacios para estar en la edición 2023 de la feria, pero a unos días de empezar se les notificaron algunos cambios que el empresario prefirió omitir, mismos que a los interesados ya no les pareció, prefiriendo quedar fuera del evento.

"Les avisaron unos días antes, ellos ya estaban listos para asistir; al final los demás no estuvieron de acuerdo y solo está participando un comerciante de la cámara", dijo Bahena Rodríguez.

Situación que además de lamentar, logró despertar la molestia de los agremiados que iban a hacer los esfuerzos necesarios para estar a la altura del evento por sus dimensiones.