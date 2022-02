Productores denuncian altos costos de fertilizantes

Confirman proveedores de agroquímicos que sigue a la alza en los costos de los fertilizantes, ante la caída de la producción en el país que mayor productor de urea, como es Ucrania por el conflicto con Rusia y la amenaza de guerra, y la caída de las ventas ante el incremento de los fertilizantes que rebasan el 200%.

Productores de la zona sur advierten de la insolvencia económica para costear los precios de los fertilizantes y agroquímicos, algunos ha reducido al mínimo la fertilización y otros de plano desistieron de seguir abonando, y con ello el riesgo de que se caiga la producción, revelaron productores de caña, que denunciaron que la financiera del mismo corporativo del ingenio Emiliano Zapata del grupo Beta San Miguel, no les está dando los créditos suficientes y especialmente para levantar la caña donde ya se cosecho.

Entrevistado al respecto uno de los proveedores de agroquímicos en Tlaquiltenango que es el ejido con mayor extensión de caña de azúcar, Luis Alfredo Jasso, confirma que el incremento del fertilizante está en un 200% más alto que el año pasado y el alza se debe al conflicto en Europa: “el gas natural en tiempo de frío en Europa es muy caro y a esto se suma la crisis que dejó la pandemia, las consecuencias están pegando ahora al sector agrícola”

Y es que la mayoría de agroquímicos, son de exportación, son pocas las empresas que realmente producen el fertilizante en el país, todos vienen del exterior, y los costos elevaron arriba del 200%, lo que arroja una situación muy complicada, para todos y desafortunadamente, no hay para cuando se pueda frenar: “con lo que está pasando ya ésta pegando en la economía del productor, nos va a pegar más, sí ya subió se espera un incremento todavía mayor y no sabemos hasta dónde van parar”.

Reveló que desde el mes de octubre ha venido subiendo cada quince días, se registra un nuevo incremento; “el sulfato de amonio, se podía comprar alrededor de 6 mil pesos la tonelada y ahorita está en 13 mil 100 pesos la tonelada de fertilizante de sulfato, qué es la base principal para las demás mezclas.

Otro de los agroquímicos que se utilizan es la urea, se compraban en 540 y 600 pesos el bulto, que ahorita en enero llegó a mil 150 pesos el bulto ahorita y aunque aparentemente se estancó, se presume que va a llegar este mes a mil 500 el bulto, son situaciones qué no controlamos y no es situación de Morelos o de México es un fenómeno mundial.

Para él la crisis de los fertilizantes se refleja con la caída de las ventas, se han desplomado, desgraciadamente los productores dependen de los apoyos de las empresas y las empresas no están dando el ancho, porque si antes pedían créditos para el avió de mil pesos, ahora piden 2 mil y no les alcanza, no alcanzan a cubrir la necesidad de los productores.

Por lo que reconocer que sin duda la producción agrícola se va a caer aún más: “es un hecho al no haber una fertilización como tal, en cualquier producto del campo, la producción se ira a la baja y si bien hay alternativas de abonos con materiales orgánicos, sirven para mejorar los suelos que ya están muy desgastados por que no se les deja descansar como antes y la alternativa es echarles material orgánico y no es lo mismo, el efecto del químico, porque se ve en días, y lo otro es a largo plazo es un gran beneficio para las tierras y el material químico no se puede descartar.

Lo peor del caso es que sin fertilizante, la gente no podrá estimar la producción y la gente se está desanimando, en todos lados, hay incertidumbre y se vislumbra mayor pobreza en el agro no solo de Morelos a nivel nacional.









➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter