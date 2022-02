Se agudiza crisis en el campo con alza del 300 por ciento del fertilizante

Ante la crisis que enfrenta el campo, y el incremento de hasta un 300% en los fertilizantes por la amenaza de guerra entre Ucrania y Rusia, productores de Jojutla demandaron mayor apoyo de las autoridades estatales y federales, las autoridades advirtieron que tendrán que trabajar con el mismo presupuesto del FAEDE del año pasado, pero no abandonaran al campo.

Reunidos para instalación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable (Comunders) de Jojutla, en el salón “El Arafil”, evento presidido por la Secretaria de Desarrollo Agropecuario Katia Isabel Herrera Quevedo y el alcalde entre otros funcionarios y autoridades ejidales y productores que plantearon la severa crisis que enfrenta el campo.

Al término del evento protocolario de instalación del Comunders, al ser entrevistado el alcalde sobre los programas de apoyo al campo, reveló que el presupuesto del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE) es el mismo del año pasado de 5.6 millones de pesos, no hubo incrementó y reconoció que la crisis que enfrenta el campo no es solo de Jojutla, Morelos o México, es Global.

“Cómo lo comentó la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, los fertilizantes subieron hasta un 300%, ahorita, por la amenaza de guerra entre Ucrania y Rusia, que confía no estalle, pero que esta situación nos perjudica, ya que el mayor productor de Urea es de Ucrania, y se ha encarecido, no se está exportado, ni se han generado la producción que se requiere para el campo mexicano y bajo ese esquema lo que se va a tratar con el Cabildo es apoyar lo más que se pueda porque desgraciadamente no hubo incremento en el presupuesto del campo” dijo el alcalde al advertir del problema financiero que enfrentan.

Se reconoció la necesidad de no abandonar el campo; “se tiene que ver la forma en que algunos recursos que ya están destinados a otros programas, se puedan destinar al campo, para hacer lo más que podamos y no dejar abandonados a los productores, ante esta situación de crisis global” respondió el edil ante la inquietud que generaron las voces de los hombres del campo.

Agregó que lo más importante es generar la posibilidad de que se haga a través de fertilizantes orgánicos, que muchas veces desconfiamos y no conocemos o tenemos dudas, pero al final está producción orgánica con abonos orgánicos da mayor beneficio a nuestras plantas y a la tierra, dijo en torno a la participación de un expertos egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que trae un producto innovador que se llama oxipower, que ya se ésta aplicando de manera experimental en los jardines de Jojutla.

“Ofrece está posibilidad de que su producto pueda generar una alternativa ante el alto costo del abono de urea, si funciona o no ya se sabrá” dijo al reconocer que Jojutla este año recibirá el mismo presupuesto del 2021, 5.6 millones de pesos, y es el recurso que el Consejo del Comunder, tendrá que decidir cómo se va a distribuir, es una decisión que tienen que aprobar los ejidatarios, nosotros no podemos imponer nada.





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter