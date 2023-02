Peligran las micheladas, sube 20% el precio del limón

Desde el 24 de febrero, el limón, uno de los ingredientes indispensables para elaborar una michelada, subió de precio hasta en un 20 por ciento. Anteriormente, el precio por kilo del limón era de 30 pesos, ahora se puede encontrar en el mercado Adolfo López Mateos (ALM) a 40 pesos el kilo.

Uno de los comerciantes del ALM, Pedro López Molina comentó que desconoce por qué incrementó el precio: “Está caro y no sabemos por qué, se supone que es temporada. Suele subir por la cuaresma, pero no tanto”, comentó.

López Molina dijo que el limón criollo seguirá subiendo durante los próximos días, pues ya fueron notificados algunos de los comerciantes.

Dan una opción al consumidor

El comerciante del ALM explicó que él les da una opción a sus clientes, para no afectar tanto sus bolsillos, que es la compra del limón persa, que es más grande y no tiene semilla. El precio de este limón por un kilo es de 33 pesos.

No obstante, el sabor del limón no es el mismo al del criollo, incluso posee menos jugo a pesar de su tamaño: “No sabe igual, es menos ácido y no a todos les gusta, depende para qué lo usen”.

Producción de limón en México

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en México se cultivan dos variedades de limón: el persa, que representa un 30 por ciento del total de producción y el criollo o mexicano, que abarca la mayoría de producción con un 70 por ciento.

La Secretaría detalló que las entidades federativas con mayores extensiones de siembras de limón son:

Michoacán (29.5%)

Veracruz (24.1%)

Oaxaca (10.3%)

Colima (10.0%)

En conjunto estos estados contribuyen con un 73.9 por ciento de la superficie total sembrada en el país.