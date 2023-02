Cuaresma reduce hasta 30% las ventas de carnicerías

De acuerdo con Rey Olea, comerciante del Mercado Adolfo López Mateos (ALM) en Cuernavaca, en promedio las ventas bajaron hasta un 30 por ciento durante la cuaresma: "La gente respeta menos, antes las ventanas bajaban más del 40 por ciento", aseguró.

Olea comentó que durante los días mayores de la cuaresma que son: Jueves Santo y Viernes Santo, las carnicerías no dan servicio y se toman esos días como descanso. El comerciante dijo que desde hace años, más de cinco negocios del ALM cierran sus negocios, porque no hay ventas y prefieren ya no hacer el intento. Este 2023 los días de cuaresma serán el 6 y 7 de abril.

Olea refirió que la clientela deja de comer carne roja y sus derivados durante 40 días, por lo que sus compras son más de pescado y pollo, proteínas que sustituyen la carne.

Contó que desde el Miércoles de Ceniza la gente comienza a pedir un 15 por ciento menos de producto, para evitar que se eche a perder y conforme pasan los días van midiendo si compran menos carne.

Para recuperar sus ventas, los comerciantes bajan sus precios

El comerciante explicó que, para tratar de seguir vendiendo bajan sus precios, detalló que la carne roja no sufrió incrementos de precio desde diciembre de 2022, lo que quiere decir que los costos siguen igual: “por ahí vamos sacando ofertas, conforme vamos viendo. Ahorita no hay, pero vamos a estar haciendo ofertas para que aprovechen”.

Actualmente el kilo de milanesa de res cuesta 175 pesos dentro del ALM; el kilo de res para asar cuesta 172 pesos y el kilo de bistec se comercializa en 150 pesos.