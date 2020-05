Municipios de la zona sur de Morelos quedan fuera de apoyos federales

Los municipios de la zona sur quedaron fuera de las reglas de operación de los apoyos federales a créditos para el comercio o micro empresas, así lo dio a conocer el presidente de la Unión de Empresarios y Trabajadores por la Economía (Unete), Cristian Centeno.

La idea de esta asociación es que en un solo lugar puedan conocer y acceder a todos los créditos de los tres niveles de Gobierno, pero hasta el momento no se está tramitando los créditos, solo se proporciona la información.

Del censo de Bienestar que levantaron los servidores de la nación, desafortunadamente en las reglas de operación que se publicaron hace una semana y media, dejaron fuera al municipio de Jojutla, y todos los que son de la zona sur, para acceder al crédito de 25 mil pesos.

Solo los municipios como Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Zapata y Yautepec son los que fueron incluidos, ni uno solo de la zona sur del estado de Morelos.

Ya acudieron a la Secretaría de Economía del Gobierno estatal y les explicaron que los apoyos que están dando y publicando son debido a que se tocaron las puertas con el diputado Alfonso Sotelo y de alguna manera está apoyando para que se hagan las reuniones con las dependencias responsables y una reunión con el delegado federal, Hugo Erick Flores, quien está al frente de los programas federales en Morelos.

Con respecto a esto, agregó, "me gustaría que fuera diferente, pero las reglas de operación dicen que si no estás dentro no puedes o no tienes acceso a ese apoyo de 25 mil pesos, y de acuerdo a las reglas de operación, los municipios donde la gente puede acceder son Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco y Yautepec, son los únicos municipios de todo el estado de Morelos".

Por eso siguen tocando las puertas de manera cordial y profesional, para ver cuáles son los caminos para apoyar a los comerciantes de la región, como algunos apoyos de parte de Morelos que sí son un poco complicados los requisitos, pero no imposibles.