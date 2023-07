Morelos entre los tres estados con menor interés para invertir: Coparmex

Morelos enfrenta un desafío en el ámbito empresarial, según revela un estudio realizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX). El indicador de "Ánimo para invertir" muestra que solo el 20% de los socios encuestados en el estado tienen interés en invertir, en contraste con Quintana Roo, que lidera con un 72% de ánimo inversionista.

El presidente de COPARMEX en Morelos, Victor Manuel Mendoza, subrayó la importancia de mejorar la confianza a través de inversiones en seguridad pública e infraestructura. Mendoza destacó que las autoridades también necesitan contar con presupuesto suficiente para atender las necesidades y trabajar de manera efectiva.

El estado enfrenta retos en los sectores de seguridad e inversión, los cuales están vinculados a la estabilidad económica. Según el organismo evaluador México Cómo Vamos, Morelos registra un crecimiento económico negativo, con una tasa de -2.1%. La meta anual de crecimiento es del 4.5%, y el estado no ha alcanzado resultados positivos en este indicador desde el tercer trimestre de 2022.

Los parques industriales en Morelos representan oportunidades subutilizadas que requieren apoyo para atraer inversión nacional e internacional. Mendoza mencionó que están trabajando en el desarrollo del parque industrial de Cuautla, que se considera un área de oportunidad para impulsar la inversión.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Morelos, Armando Núñez Iragorri, también expresó su preocupación. Destacó que la inversión es fundamental para el sector de la construcción, ya que sin ella no hay trabajo para los constructores locales. Actualmente, el sector se encuentra estancado, con una recuperación de apenas el 20%.

Núñez enfatizó que mientras no se brinde la oportunidad de invertir en obras públicas y privadas a los empresarios locales, la economía no mejorará y no resultará atractivo para los inversionistas extranjeros.

Ante este panorama, es necesario impulsar medidas que fomenten la confianza, la inversión y el crecimiento económico en Morelos, creando un entorno favorable para la actividad empresarial y generación de empleo.













Finanzas Tolerancia a ambulantes es electorera: Coparmex