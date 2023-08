Inseguridad derriba 20% la actividad industrial en Morelos

El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) informó que en Morelos hubo una caída en la actividad industrial del 20 por ciento al término de abril de 2023. Ante dicha situación, Rodrigo López Laguardia, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) mencionó que esta cifra refleja el "estancamiento" que hay en el sector.

El empresario aseguró que en Morelos hay poco ánimo para atraer inversiones, pues los gobiernos no planean el desarrollo industrial en la entidad: "El estado tiene industria por necesidad, pero no fue pensado con verdadera vocación industrial. Llegamos a un crecimiento natural y de ahí no hemos pasado".

López Laguardia agregó que, aunque la mano de obra es buena, los sueldos no compiten en comparación con estados como Monterrey o Querétaro, y este es otro factor que impide el crecimiento.

Dijo que el sector industrial más afectado es el automotriz, porque "de buena fuente" saben que la producción disminuyó en comparación con Guanajuato y Aguascalientes: "Morelos se queda muy atrás en competitividad", aseguró.

El presidente de la Canaco-Servytur descartó que la disminución de la actividad industrial tenga que ver con los altos índices de violencia en Morelos, no obstante reconoció que sí influye.

Mencionó que la extorsión es un delito "camaleónico" que constantemente crea nuevas formas de atrapar a sus víctimas. Este delito va desde las amenazas hasta el robo de datos personales o hackeo de cuentas de correo electrónico.

Aumenta delito de extorsión

Por su parte, Víctor Manuel Mendoza Moreno, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Morelos, indicó que la extorsión aumentó, pero no tienen una estadística concreta.

"No tengo un número exacto, pero te puedo decir que sí aumentó, lo sé porque en confianza me lo dicen; yo me he ofrecido a acompañarlos a denunciar, pero no quieren".

El empresario insistió en que a Morelos le urge una estrategia de seguridad acorde a sus problemáticas; mejorar las condiciones de trabajo de los policías y aumentar el presupuesto en materia de seguridad e infraestructura.

Para el presidente de Coparmex las grandes industrias o el nearshoring no es un proyecto difícil de aterrizar en Morelos, porque la entidad está cerca de la Ciudad de México, Puebla, Guerrero y Veracruz; además de contar con el aeropuerto Mariano Matamoros, ubicado en Temixco, que se puede habilitar para ser de carga y de esa manera crear condiciones que sumen a la confianza de los empresarios e inversionistas.