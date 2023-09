[Guía Centennial] Claves para cuidar tu salud financiera

Cuando hablamos de salud nos podemos referir a varios aspectos de autocuidado, por ejemplo el bienestar físico, mental, sexual, espiritual, ambiental y también el financiero.

Crecer y dedicarte a alguna actividad que te reporte uno o varios ingresos, ya sea fijos o variables, trae consigo dudas e inquietudes sobre cómo administrar el dinero para que rinda lo suficiente.

En esta Guía Centennial compartimos algunos consejos que puedes seguir para evitar estresarte a la hora de destinar dinero para artículos y servicios prioritarios y los que son de ocio o entretenimiento.

Carlos Flores, asesor financiero de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Morelos, detalló que lo primero es saber con certeza cuántos ingresos se tienen al mes .

. Enlista los gastos fijos , aquellos que sabes que sí o sí debes pagar, tales como renta , luz , agua potable, pasajes , telefonía, colegiatura, alimentos, entre otros.

, aquellos que sabes que sí o sí debes pagar, tales como , , potable, , telefonía, colegiatura, alimentos, entre otros. Ahora enumera los gastos que no son de primera necesidad pero que destinas para tu ocio o entretenimiento , por ejemplo apps de música o videos, gimnasio.

, por ejemplo apps de música o videos, gimnasio. Suma los gastos que no son de primera necesidad y los que sí lo son. Al total de ingresos réstale el resultado de esta suma.

Por ejemplo, supongamos que percibes ingresos mensuales de siete mil pesos. De ese total tienes gastos prioritarios y de ocio por cinco mil 500, por lo que te restan dos mil 500 para gastar en otras cosas.

Condusef recomienda que una vez cubiertas las necesidades básicas y no tan indispensables por lo menos el 10 por ciento del sobrante se ahorre, es decir, siguiendo el ejemplo anterior tendríamos que guardar 250 pesos mensuales. Ahora, si tu dinero libre es muy poco hay que hacer ajustes, evaluar qué gasto se puede reducir o cotizar opciones más económicas, en el caso de los servicios de internet, por ejemplo.

Otro paso que te dará buena salud financiera es detectar y evitar los gastos hormiga. La idea es que seas consciente de estos, por ejemplo, no gastar más de 10 pesos en dulces todos los días, evitar en la medida de lo posible el uso de apps de transporte, no comprar agua embotellada diariamente. Solo por citar algunos.

¿Dónde ahorrar?

Lo ideal no es bajo el colchón ni en una alcancía, la mejor opción es un banco o institución financiera a través de una cuenta de ahorro. Cuando acudas pregunta si existe algún monto mínimo de saldo que la cuenta debe tener, anualidades y, sobre todo, lee bien el contrato antes de firmarlo.

¿Y las tarjetas de crédito?

Son excelentes productos, pero hay que saber usarlas para evitar endeudamientos. Como ya sabes tus gastos fijos e ingresos, puedes contemplar algún otro sin que te afecte y este podría ser el pago de una tarjeta de crédito.

Condusef recomienda usar siempre el dinero que sí tienes, mientras que el crédito se destine solo para casos de emergencias, además su uso te sirve para generar historial crediticio y en un futuro adquirir un auto o una casa, gracias a tu salud financiera en la institución.

Identifica la fecha de corte de tu tarjeta de crédito, esta corresponde al día del mes en que termina el periodo de registro de lo que gastas en un mes y después de ese día comienza de nuevo. La fecha de pago es el plazo definido para liquidar, en caso de que no lo realices la institución te cobra intereses, así que no lo olvides.

¿Qué es el pago mínimo?, esta es la cantidad más pequeña que el banco requiere para dejar tu crédito activo y no reportarte ante el Buró de Crédito como deudor, pero eso no quiere decir que no te van a cobrar intereses; siempre es mejor pagar la totalidad de la deuda cada mes.

Recuerda que las tarjetas departamentales también son de crédito y hay que tener cuidado con sus fechas de pago al igual que las de las instituciones bancarias.