Vence el miedo a buscar tu primer trabajo

Encontrar el primer trabajo no siempre resulta difícil o complicado. En ocasiones al consultar las opciones te topas con uno de los requisitos más difíciles: la experiencia mínima. Aún así no es motivo para desanimarte, pues el que no arriesga no gana y por eso te tenemos algunas recomendaciones para personalizar tu Currículum Vitae (CV) y lograr que avances en tu nueva carrera laboral.

Si es tu primer empleo para el que aplicas y dado que no tienes experiencia previa, lo mejor es colocar en el CV todas tus habilidades y capacidades en las cuales puedes destacar.

Según el Servicio Nacional del Empleo el éxito de un buen currículum radica en saber expresar de la mejor manera tu personalidad, aptitudes y capacidades.

Para eso pregúntate ¿qué sé hacer? ¿Qué actividad quiero realizar o qué puesto ocupar? ¿Qué conocimientos o habilidades me distinguen? ¿Qué problemas resuelvo o cuál es la necesidad que cubro y de qué manera los soluciono? ¿Qué valor aportaría a la empresa?

Al redactar el CV procura ser lo más claro, concreto y específico, sin dar lugar a las ambigüedades, pero siempre recuerda destacar tu área de trabajo.

Si acabas de egresar de la licenciatura en Diseño Gráfico no te vendas simplemente como diseñador gráfico, sino con algo más atractivo, con ese plus que le vas a darle a la empresa, por ejemplo: diseñador con especialidad en animación 3D o diseñador gráfico experto en creación de cómics para contenido digital.

Varias opciones para elegir

Una vez desglosados tus datos personales, estudios académicos y expuesto tus habilidades y capacidades en caso de no tener la experiencia mínima que solicitan algunos empleos, es importante seleccionar la vacante adecuada.

Hoy en día gracias a las redes sociales y al Internet existen varios sitios y espacios en la web donde se publican ofertas de empleos. Aunque si te gusta lo tradicional también puedes consultar las secciones de Avisos Clasificados de los periódicos locales.

Las otras opciones son los portales más conocidos y reconocidos como computrabajo.com, empleo.gob.mx, indeed.com, www.occ.com.mx, sne.morelos.gob.mx. En estos portales se anuncia la vacante, un aproximado del salario y los requisitos que piden los contratantes para todos los aspirantes. Inclusive hay empresas que tienen perfiles en estos sitios y permiten que mediante ellos o la aplicación puedas postularte y enviar tu CV digital.

Una vez aplicado a un puesto solo queda esperar una llamada o notificación para saber si han considerado tu currículum o si lo han desechado.

En el caso de la primera opción ya vendrán las entrevistas presenciales para afinar detalles en caso de una contratación. Recuerda ser puntual en tu cita y llevar contigo una copia actualizada del CV.

Por otra parte, no olvides que debes tener cuidado con los anuncios publicados en Facebook o en alguna otra red social, pues a menudo resultan ser estafas y trampas, como la promesa de un súper salario o una jornada laboral muy corta.

Jóvenes y empleos, en cifras

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) al último corte de 2020, en Morelos hay más de 330 mil jóvenes de entre 18 y 23 años de edad.

La Dirección General del Servicio Nacional del Empleo en Morelos (SNE), a cargo de Jorge Mario García Ávila, indica que este es el rango de edad en el que los jóvenes buscan su primer empleo.

A su vez, según cifras del SNE, en lo que va del año mil 866 jóvenes se han acercado a solicitar apoyo para emplearse por primera vez, de estos datos se desprende que 965 son hombres y 901 son mujeres.

García Ávila señaló que los tipos de trabajos más buscados son: auxiliar administrativo, auxiliar contable, operador de producción, ayudante general, técnico informático, recepcionista, call center o atención a clientes, vendedor de piso o promotor de ventas.

En su mayoría los trabajos más solicitados son los de medio tiempo, sobre todo porque brindan a los jóvenes la oportunidad de estudiar y trabajar.

En la entidad, tan sólo en el primer trimestre de 2023 la población económicamente activa fue de 891 mil personas, cifra de la cual se desprende que en su mayoría son los hombres los que trabajan y cuya percepción salarial al mes se establece entre los tres mil 400 pesos, de acuerdo con información de Data México.





