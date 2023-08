Falsa la reducción a la pobreza, aseguran familias de la región oriente

A pesar de que el Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informó una disminución en los niveles de pobreza en Morelos, los ciudadanos de la región argumentan que la realidad es distinta. Según el Coneval, la pobreza en el estado se redujo casi diez puntos porcentuales entre 2020 y 2022. Sin embargo, los testimonios de las familias de escasos recursos revelan una imagen diferente.

Verónica Meza, de Villa de Ayala, expresó su preocupación por la creciente economía: "No es cierto. Realmente los precios están elevados, pero los necesitamos y hay que seguir comprando lo que necesitan nuestras familias".

El sentimiento es compartido por Ana Lilia García Carmona, vendedora ambulante de aguacates y limones, de la comunidad de Achichipico, en Yecapixtla: "Yo considero que no es cierto que el dinero alcanza para más. Varias personas a las que les vendo se quejan de que no les alcanza, van limitadas y así. Pienso que el gobierno dice esto por la gente de la tercera edad, porque sí hay ayuda para ellos, pero los que tenemos nuestros hijos no nos alcanza".

La realidad económica de muchos habitantes es precaria. Ana Lilia compartió que, entre ella y su esposo, sus ingresos diarios combinados son de 350 pesos, de los cuales deben cubrir comida, ropa y útiles escolares en esta temporada para sus hijos.

Por su parte, Genaro González, de la colonia Juan Morales, afirmó que se ve en la necesidad de trabajar en dos sitios para hacer frente a los gastos del hogar: “Es mentira que la pobreza baje. Aunque el salario mínimo ha aumentado, los precios de la canasta básica también. Muchos tenemos que buscar más de un empleo y reducir los gastos al mínimo".

Los datos del Coneval también destacan un aumento en la población vulnerable por carencias sociales. En 2022, el 30.8% de la población presentaba carencias, en comparación con el 23.7% en 2020. Esta vulnerabilidad es especialmente evidente en el sector salud, donde más de 933 mil 500 morelenses no tienen acceso a servicios básicos de salud.

Con un millón 971 mil 520 habitantes en Morelos y solo el 58% con acceso a seguridad social, el reto de abordar estas carencias se presenta inminente.





