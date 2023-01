El Congreso no recortó recursos para prevención del delito: Luz Dary

Los 600 mil pesos destinados a la prevención del delito en el presupuesto para la Comisión Estatal de Seguridad (CES) fue una propuesta hecha por el Gobierno del Estado, aclaró la diputada local Luz Dary Quevedo Maldonado.

El pasado martes 11 de enero, el titular de la CES, José Antonio Ortiz Guarneros, reclamó a los legisladores del Congreso de Morelos por que no aumentó el presupuesto para los salarios de elementos policiacos, además se destinaron solo 600 mil pesos para la prevención del delito, el titular de seguridad en el estado señaló que le parece incongruente asignar 5 millones de pesos para la compra de toallas sanitarias.

La diputada y vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Luz Dary Quevedo, señaló que era importante aclarar el tema y no mal informar con estas declaraciones a la ciudadanía.

Luz Dary Quevedo precisó que la propuesta en el Paquete Económico 2023 que envió el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, al Congreso de Morelos contempla 600 mil pesos para el rubro de prevención del delito.

“Yo no sé si fue ese el mismo anteproyecto que mandó el comisado al Gobierno del Estado, pero eso fue lo que llegó a este Congreso, entonces nosotros, en ese sentido no movimos recurso fue lo que ellos propusieron, entonces no sé cuál es el reclamo”, dijo la legisladora de Movimiento Ciudadano (MC).

El recurso económico que fue asignado para productos de higiene menstrual para reclusas es extraordinario, no venía incluido en la propuesta de paquete económico del Gobierno Estatal, aclaró la diputada.

Luz Dary Quevedo indicó que si hubo un incrementó en el presupuesto de la CES y agregó que se etiqueto un recurso para dar mantenimiento a la cámara de video vigilancia, en específico 3 millones 600 mil pesos.

Destacó que en la comparecencia del titular de la CES, José Antonio Ortiz, se expuso la falta de recursos para el mantenimiento de las cámaras y otros rubros, darán a conocer a la ciudadanía que recursos en específico se etiquetaron.





