Los municipios requieren más recursos, advierte alcalde de Jiutepec

El alcalde de Jiutepec, Rafael Reyes Reyes, indicó que desde el trienio pasado, en el que también fue alcalde, se pidió les fuera devuelto el 5 por ciento que les retiro el gobierno de Graco Ramírez, sin embargo, no hubo eco en su demanda.

Esto al advertir que los municipios necesitan de mayor apoyo financiero, ya que es la primera instancia que atiende las peticiones ciudadanas.

“Espero que los representantes siempre piensen en el tema de los municipios, nosotros somos el muro de contención a la demanda ciudadana y se requieren recursos para poder atender muchas de las demandas”, dijo.

Rafael Reyes indicó que las peticiones de recursos se incrementaron ante el recorte del Ramo 23 y 28, mismas que ya no lo manejan los municipios, y esto implica menos recursos para invertir en obra pública.

Ante esta situación, el alcalde mencionó que el Ayuntamiento de Jiutepec espera la ministración del recurso por parte del estado en este 2023 y con ello continuar trabajando, aunque insistió, se deben de destinar mayores recursos para hacer obra pública.

El presidente municipal comentó que su gobierno considera que deben de trabajar con lo que tienen, y no se prestarán a la dinámica y polémica en torno a una controversia constitucional al Paquete Económico 2023 que aprobó el Congreso de Morelos.

Señaló que la primera ministración de recursos a los ayuntamiento de las participaciones federales es a partir del martes 10 de enero, por lo que confío que así sea.

Rafael Reyes señaló que por dos años consecutivos a Jiutepec no se le aprobó una Ley de Ingresos, y este ejercicio fiscal 2023 si se dio la aprobación por parte del Congreso, sin embargo, advirtió que la situación no cambia y siguen en la zozobra por no tener claridad que va pasar con el Paquete Económico 2023.

Añadió que habrá que esperar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la controversia que interpuso el gobernador del estado Cuauhtémoc Blanco Bravo y saber si será modificado o no el presupuesto 2023.





