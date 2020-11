El Centro de Cuernavaca no está listo para vender en línea

Pese a la modernidad y la evolución en las transacciones, los comerciantes del Centro Histórico todavía no están preparados para las ventas en línea; "lamentablemente tenemos que pedirle a las autoridades y a los organismos financieros que exista un programa especial de capacitación para poder tener la oportunidad de manejar esa tecnología", reconoció el presidente de la Asociación de Comerciantes Pro Centro Histórico de Cuernavaca, Eduardo Peimbert Ortiz.

En el caso del uso de la nueva tecnología, no pueden mentirle a la ciudadanía, la mayoría de los comerciantes no tiene la capacidad ni los instrumentos para hacer este tipo de ventas, la mayoría no conoce esa tecnología ni tiene posibilidades de acceder a ella para utilizarla, se necesita capacitación, insistió Peimbert Ortiz.

Ante ello, se le cuestionó si era necesario pedirle esa capacitación a la Secretaría de Desarrollo Económico y el Trabajo a cargo de Ana Cecilia Rodríguez González y expuso; "desde luego que sí, a la Secretaría que corresponda del gobierno del estado, y del municipio, por igual a las instituciones bancarias para que nos apoyen".

Por otra parte, manifestó que como en todos lados, en el Centro Histórico se padecen los embates de la delincuencia, por lo que la gente tiene que andarse cuidando de que no les jalen la bolsa, además de que hay mucha gente joven, que dijo, está pidiendo para comer todo el día, por lo que destacó que "ahí es donde se ven las fallas del sistema".