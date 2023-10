Disminución en producción de caña de azúcar podría retrasar inicio de la zafra

La producción de caña de azúcar en la zona de producción de abasto del ingenio Emiliano Zapata ha experimentado una disminución de alrededor de 900 mil toneladas, lo que afectará el inicio de la zafra programado para el 20 de noviembre, según informó Amado Orihuela Trejo, presidente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del ingenio Emiliano Zapata (ULPCA-IEZ).

A pesar de que la gerencia del Corporativo Ingenio Emiliano Zapata, del grupo Beta San Miguel (BSM), ha informado sobre importantes avances en la reparación de la industria y tiene previsto iniciar las pruebas y la zafra 23-24 el 20 de noviembre, Amado Orihuela Trejo señaló que esta situación debe ser evaluada cuidadosamente.

Finanzas Falta de lluvias pega a la producción cañera

Orihuela Trejo destacó que las lluvias de este año no fueron tan abundantes como en años anteriores, lo que ha provocado un retraso en el desarrollo de la caña.

En cuanto a la fecha de inicio de la zafra, señaló que no hay acuerdos en el Comité de Producción y que los productores cañeros no iniciarán la cosecha hasta que se determinen los valores adecuados del Kilogramo de Azúcar Recuperable base Estándar (KARBE) por tonelada de caña.

"No vamos a estar sujeto a lo que yo nos digan la empresa, vamos a estar sujeto a lo que tengamos que hacer porque nuestro deber es velar por los intereses de los productores y que tenga las condiciones mejores del campo para que empecemos la zafra y esto se refleje en una producción de azúcar y en un buen KARBE para el mejor precio de la caña".

El presidente de la ULPCA-IEZ enfatizó que no están dispuestos a iniciar la zafra según lo que dicte la empresa, sino que se basarán en las condiciones del campo y en la obtención de un buen KARBE. Factores como la falta de desarrollo de la caña debido a la escasez de agua también han afectado la producción, con estimaciones de entre 700 y 800 mil toneladas de caña este año.

“Nosotros por el lado de los productores cañeros estamos tranquilos, no corremos prisa, ya que desgraciadamente como ustedes saben, las lluvias no fueron como otros años, esto ha estado provocando un retraso en el desarrollo de la caña, no están como el año pasado”, dijo

Orihuela Trejo subrayó que este no es un problema exclusivo de los ingenios en el estado de Morelos, ya que otros estados también han enfrentado dificultades debido a condiciones climáticas adversas, como San Luis Potosí, donde la producción de caña se vio aún más afectada.