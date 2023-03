Cuernavaca no puede pagar deuda histórica con CFE: Urióstegui

Pese a que el municipio de Cuernavaca solicitó pagar un tercio del adeudo de 298 millones de pesos que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) tiene con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el cual se dividiría en 30 mensualidades, la solicitud no fue aceptada, por lo que se incurrirá a otras instancias para que el adeudo sea cubierto, ya que de acuerdo con José Luis Urióstegui Salgado, el presupuesto con el que cuenta el Ayuntamiento es reducido para canalizar casi 300 millones de pesos a una deuda antigua.

"Les debo ser muy claro, está administración no pretende pagar esta deuda, nosotros vamos a abocarnos a pagar el consumo regular, sí CFE insiste en que paguemos, buscaremos alternativas, pero no estamos en condiciones de asumir una deuda que no generamos", explicó el munícipe.

Al ser cuestionado sobre cuánto estaría dispuesto el municipio a pagar, el alcalde dijo que hicieron la propuesta de pagar una tercera parte de la deuda, la CFE otra parte y otro ente público lo restante, incluso mencionó que el Poder Ejecutivo estatal podría apoyarlos, sin embargo, la iniciativa no fue aceptada; explicó que este tema rebasó al municipio y habrá otras instancias que tengan que participar de manera obligada

"Ya ofrecimos eso y no lo aceptó CFE, lo ofrecimos por escrito hace más de un año, planteando que el pago se dispersaran en 30 meses, ya transcurrieron 14 meses de esta administración y el plazo se reduce", explicó Urióstegui Salgado.

Señaló que los sistemas de agua potable no son consumidores que usan la luz para obtener un lucro, sino para proporcionar un servicio que va ligado a la supervivencia de la ciudadanía.

Propuestas para salvar al SAPAC

Entre las propuestas que tienen para ayudar a las arcas del SAPAC se encuentra la disminución del consumo de energía eléctrica, para no pagar 12 millones de pesos al mes de electricidad y otra de las alternativas sería contratar empresas que producen energía eléctrica a muy bajo costo, pero eso sería hasta que ya no exista una deuda, ya que no pueden ocupar energía distinta a la de CFE, pues se utiliza su infraestructura para trasladar la corriente.











