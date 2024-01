Gobierno federal dejará sin obras a constructoras locales

El gobierno federal dejará sin obras a las constructoras locales este 2024, luego de entregar casi en un 90 por ciento los proyectos al Ejército Mexicano, lamentó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Raúl Núñez Iragorri.

“Es una lástima porque, bueno, las empresas constructoras, sobre todo las que tenemos afiliadas en CMIC, son las más competitivas, sin embargo, el gobierno federal le está dando las obras al Ejército, los cuales no se dedican a eso, esa no es la función del Ejército”, dijo.

Señaló que al entregar las obras al Ejército no habrá transparencia en el manejo de los recursos “por un tema de seguridad nacional”.

El líder camaral señaló que entonces todo el recurso que destinaría para diversas obras, entre ellas carreteras federales, se va a quedar con el Ejército lo cual trae complicaciones financieras.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

“Nos está afectando a todos porque los mismos impuestos no se están pagando, no se está cubriendo el seguro social y todo eso afecta y crea una cadena que nos detona, además no nos llega el dinero aquí a los estados, todo se queda en el Ejército”, mencionó.

Dijo además que el Ejército cuenta con un esquema de subcontratación en la cual los trabajadores no cuentan con prestaciones que sí les otorgan las empresas constructoras; “por ejemplo, están contratando a personal que no recibe su seguro social, y ese tipo de cosas, es cierto que apoyan a los albañiles, pero no les dan las mismas prestaciones que les damos nosotros. Están haciendo una subcontratación”, externó.

Proceso electoral podría beneficiar a constructoras

Por otro lado, dijo que espera que las empresas constructoras tengan un mejor panorama en el 2024, más aún porque el proceso electoral hará que algunos trabajos se adelanten para estar listos antes de que comience el periodo de veda.

“La indicación que se tiene es que desde enero empiecen a salir las obras, que eso nunca pasa, entonces ahora van a tratar de terminarlas todas para tenerlas listas antes de mayo”, agregó.

Llamó tanto a los entes públicos como privados a confiar en la mano de obra morelense y en las empresas locales para llevar cabo los trabajos de obra que requieran.