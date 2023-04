Comunidades rechazan ampliación de la mina en Temixco

Miembros del Movimiento Morelense contra las concesiones de Minería a Tajo Abierto por Metales, hicieron un pronunciamiento en Plaza de Armas este 18 de abril en contra de las concesiones de Alamos Gold y Zacatecas Silver en Morelos, ya que está empresa anunció en marzo la expansión de su la mina el pasado 13 de marzo.



En esta ocasión se anunció que habrá concesiones en los municipios de Temixco Miacatlán, Coatetelco, Xochitepec y Cuernavaca, esto con el objetivo de incrementar sus reservas de oro, plata y cobre.



Durante su pronunciamiento piden que estás concesiones no sé otorguen porque no cuentan con la exploración de los daños que esto va a ocasionar en las comunidades y recursos naturales de Morelos .



"Aún no cuentan con la autorización del gobierno de nuestro país para ello luego de localizar cinco nuevos objetivos prioritarios de sus 14 mil 338 hectáreas concesionadas; cuatro de estos nuevos objetivos de exploración se encuentran en el municipio de Temixco en tierras comunales y ejidales", dijo Lourdes Flores, miembro del Movimiento contra la mina.