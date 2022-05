Comunidad de Tetlama pide desarrollar proyecto minero

En una visita al Cerro del Jumil ubicado en la comunidad de San Agustín, Tetlama en Temixco, Morelos, se puede constatar que aún no comienzan los trabajos para el proyecto minero y que cuentan con el respaldo de los habitantes de la comunidad. Además de que el comisariado hizo hincapié en que se preservará el Cerro del Jumil por los vestigios históricos que tiene.

“Este es el lugar donde supuestamente se va a desarrollar el proyecto, y vemos que no hay nada, no hay trabajos de explotación como lo han dicho grupos ambientalista de Tetlama, el cerro está intacto y aún no comienzan las labores de explotación de la mina”, expresó Leobardo Espíndola Miranda, comisariado de Bienes Comunales de la comunidad San Agustín, Tetlama.

Asimismo, solicitó al gobierno federal les autoricen los permisos que aún hacen falta para dar inicio con este proyecto, ya que la comunidad está de acuerdo en que se lleve a cabo, pues representa una importante fuente laboral y económica para las personas.

“La comunidad pide que el proyecto se realice, sabemos que nuestros gobernantes no tienen la capacidad que se necesita el municipio para darle empleo a la gente de Temixco; y con este proyecto habrá una mejora económica para la comunidad y para gran parte de nuestros municipios cercanos”.

Destacó que en la comunidad el nivel es muy bajo y hay un gran abandono, las carreteras están dañadas y los programas de gobierno en especial para los productores de maíz y sorgo realmente son muy bajos; por lo que han encontrado un gran apoyo en la empresa Esperanza Silver.

“Para nosotros la empresa Esperanza Silver es una pieza fundamental, porque nos apoya en arquitectura para las escuelas, medicamentos, medio ambiente y otros proyectos. Además, la empresa nunca se faculta sola siempre nos toma en cuenta para cualquier proyecto y movimiento, y si la comunidad no está de acuerdo en algo, no se hace”.

En medio de este proyecto minero existe una gran renuencia por parte de un sector de la sociedad, ya que hablan de la contaminación que pudiera generar y que puede acabar con el entorno.

“Hay mucha renuencia, pero son pocas personas las que no están de acuerdo con el proyecto, sabemos que hay gente que son como dos o tres que están detrás de todo esto, pero es gente que no tiene nada que ver con la comunidad, incluso extranjeros que vienen a engañar en conjunto con los que supuestamente son de Tetlama y no es verdad. Quienes decidimos, somos los propietarios y poseedores de estas tierras que pertenecen a la comunidad de Tetlama y no vamos a permitir que otra gente venga a imponerse. La comunidad está de acuerdo y lo que queremos son empleos y una mejor calidad de vida”.

Asimismo, Espíndola Miranda constató que no hay ninguna mina en el Cerro del Jumil y que no se están devastando árboles, pues una brigada de jóvenes de la comunidad se encarga de preservar la flora y la fauna para cuidar el cerro.

“El espacio se va a preservar porque hay vestigios arqueológicos, que cuidadosamente se ha trabajado con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la empresa Esperanza Silver, de que este espacio no se va a mover, se hará de la manera más responsable porque hay que cuidar esos vestigios”, finalizó.





