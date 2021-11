Comercio ambulante amenaza al Buen Fin en Cuautla

Comerciantes del Centro Histórico de Cuautla señalaron que previo al inicio del Buen Fin el zócalo sigue siendo invadido por el comercio ambulante, lo cual los hace analizar si entrarán a dicho programa o no, ya que la competencia desleal afecta severamente sus ventas.

Y a pocos días de que arranque esta iniciativa la instalación de puestos del comercio ambulante sigue en aumento y cada vez ofertan más productos que los establecidos también venden, situación contra la cual es difícil competir, aseguran.

Desde ropa, calzado, tenis, productos para mascotas, entre otros, se ofertan de manera informal en los puestos improvisados que se instalan en el zócalo de la localidad. No pagan impuestos, ni gastos, lo cual les permite ofertarlos a un menor precio.

Ante esta situación comerciantes establecidos manifestaron que en otros años se unían a la campaña del Buen Fin esperando reactivar la economía local, sin embargo, señalaron que ante la competencia desleal, no ven viable el sumarse a la campaña, debido a que los ambulantes ofertan productos de menor calidad y también de bajo costo.

“Puedes recorrer el primer cuadro del Centro de Cuautla y observarás que venden desde calzado, ropa, maquillaje y hasta productos para mascotas, los cuales ofertan a un bajo costo porque son menor calidad, además de que no pagan impuestos ni gastos como los establecidos; entonces ante esta competencia desleal no tenemos forma de ofertar productos de buena calidad, pero a lo mejor a un precio no tan bajo como ellos”, explicaron los comerciantes.





