Expertos recomiendan cuidar las finanzas durante el Buen Fin

El Buen Fin está por empezar en Morelos, y aunque sólo durará seis días, un adecuado manejo de tus finanzas puede llevarte a realizar buenas compras durante esta jornada.

Los expertos sugieren a los compradores tomar en cuenta varios elementos, como saber si el producto realmente es necesario para el consumidor, verificar las finanzas del hogar a fin de saber si se puede pagar el producto.

Muy importante es comparar precios, verificar que realmente se apliquen descuentos y pagar a tiempo.

Pero el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Antonio Sánchez Purón, afirmó que uno de los puntos más importantes es hacer un uso razonado del dinero, en especial de las tarjetas de crédito.

“Nos hemos dado cuenta que en ediciones anteriores, la gente compraba a 48 meses sin intereses y es la fecha que aun no liquida ese bien, entonces no se trata solamente de embaucar al consumidor y engancharlo, porque el Buen Fin no tiene esa finalidad”.

Dijo que la idea es que los consumidores estén en un espacio adecuado para que encuentren ofertas funcionales que las puedan aprovechar y por supuesto pagar sin alterar la economía de sus bolsillos.

“En todo momento nos hacemos acompañar por Profeco para que vigile que todo se dentro del marco legal y la normatividad, pero algo que es sumamente importante es la conducta y la actitud del consumidor en cuanto al aprovechamiento de un bien necesario”.

Para esta edición, que organizó la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Morelos se prevé una participación de por lo menos 5 mil empresas y una derrama económica de 50 millones de pesos.