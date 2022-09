B&B's superan a la industria hotelera local

Con casi 2 mil 800 casas disponibles, los servicios de rentas de domicilio por plataformas turísticas poco a poco superan la capacidad hotelera en Morelos, que alcanza sólo los 549 alojamientos registrados, con un total de 13 mil 271 habitaciones para toda la entidad.

Los alojamientos anunciados en apps no suelen pagar impuestos, contratar personal ni darles prestaciones, tampoco tienen obligaciones mayores para cumplir con requisitos sanitarios, hacendarios o municipales, por lo que para los hoteleros representa una competencia desleal.

Nancy Ortega, presidenta de la Asociación Hoteles y Moteles de Morelos, expuso que el sector está molesto con este modelo de negocio que ejercen particulares para lucrar con sus propiedades.

"Yo considero que en la renta de fin de semana sí nos afecta impresionantemente a los hoteles, pues los montos son muy baratos; desde que empezó esta modalidad de Airbnb llegan a rentar casas hasta para más de 18 personas y eso implica baja ocupación en los hoteles".

Precisó que ésta cae hasta en 30 por ciento: "Nosotros pagamos más, por ejemplo, el 16% de ISR, nómina, seguro social, impuesto de hospedaje". Por lo que desde su posición exige que las autoridades correspondientes atiendan la problemática: "Que el Legislativo intervenga para que se acabe toda esa irregularidad".

Morelos en general es un estado que tiene muchos poblados atractivos. Cuernavaca se caracteriza justamente por su agradable clima y muchos creen que la capital es perfecta para pasar un fin de semana en familia y con amigos, alejados de los grandes edificios y el caos de las enormes ciudades como en el Estado de México, Querétaro y Puebla.

En el periodo vacacional del 18 de diciembre de 2021 al 2 de enero de 2022 la entidad registró un incremento de afluencia turística y visitantes con el arribo de 295 mil 073 personas, ocupando varias habitaciones de hotel, o tal vez no pues algunos sólo vienen de fiesta.

Según la Secretaría de Turismo de Cuernavaca en la capital hay 113 establecimientos que ofrecen el servicio de hospedaje, entre hoteles, moteles cabañas y pensiones, mientras que en la plataforma aparecen más de 800 resultados para Cuernavaca; 400 en Jiutepec, 317 en Temixco, 200 en Cuautla, 300 en Tequesquitengo, 437 en Tepoztlán y 337 en Yautepec, por mencionar algunos municipios más atractivos: un total de 2 mil 791 alojamientos, superando por mucho al sector hotelero.

Buscan regular el negocio

El secretario de Turismo de Cuernavaca, Humberto Paladino Valdovinos, adelantó que su administración está en la búsqueda de estrategias que ayuden a establecer condiciones más parejas entre todos.

"En el nuevo proyecto estamos tratando de regular, sobre todo los eventos, porque debes tener un permiso del Ayuntamiento, ya sea por el ruido o el estacionamiento... no necesariamente es para cobrar, pero sí controlar".

Con el plan de trabajo se tendría un protocolo de protección civil, normas y reglas a seguir por quienes tengan pensado realizar un evento. Paladino reiteró que la Comuna no busca tener el control, pues el objetivo es saber y ubicar dónde habrá que reforzar la vigilancia.

Además, si estas personas participan en la iniciativa la probabilidad de ser estafados será menor, por lo que insiste en que mientras esto sucede los interesados en realizar un evento en Cuernavaca lo hagan en espacios y empresas formales.

"Es que me enfermé, me salió otra chamba. Eso no pasa en un hotel, las casas de fin de semana no están controladas ni registradas, son asuntos privados", dijo.

Alerta por fraudes

La Secretaría de Turismo en Cuernavaca estimó que aumentó 50% la renta de casas particulares, y aunque finalmente es una derrama económica para la ciudad, son ingresos que afectan a quienes operan formalmente, como hoteles y jardines.

"Es la manera informal la que no está garantizada, ése es el riesgo. Tenemos que darle garantía al usuario para que no se exponga a burlas, fraudes; el orden es el principio de cualquier actividad".

Con la regularización de estos modelos de negocio, Paladino asegura que ayudará a mejorar la imagen de la ciudad, pues en algunos casos la gente es estafada al rentar inmuebles, incluso en aplicaciones que cuentan con cierto nivel de seguridad.

"Algunas malas experiencias crecen y desgraciadamente justos pagan por pecadores, a muchos que son honestos y derechos no les alquilan porque alguien se pasó y como no son oficiales Profeco te va a decir que no puede intervenir porque es un arreglo entre particulares; por eso sentimos que debemos regular para que podamos intervenir el gobierno estatal, federal, incluso Protección Civil".

Agregó que no se tiene un mapa en el que puedan ubicar las zonas de la ciudad donde más se da la renta de casas para vacacionar.

Las plataformas digitales para el alojamiento comenzaron a funcionar en México en 2008. A través de ellas los anfitriones pueden ganar dinero con la renta de su inmueble; para ello deben publicar en las aplicaciones en las que los usuarios pueden delimitar el número de personas, la zona, el costo, fechas e incluso las características con las que se desea encontrar una casa para vacacionar.

En 2015 la plataforma tomó fuerza suficiente que hizo temblar a la industria hotelera e inició una competencia desleal, pues si hacemos un comparativo entre las propiedades que prestan el mismo servicio en la aplicación, abarcan más del 10% de las habitaciones de hotel disponibles.

Por lo tanto, si usted se ha planteado la opción de un BnB, para no ser víctima de engaños procure la firma de un contrato, evite los tratos orales y mejor negocie con empresas formales. Aun cuando a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) no le compete recibir reclamaciones de este tipo de servicios, sí pueden intervenir cuando se hace uso de instrumentos bancarios.

"En este periodo vacacional facilitamos información de tarjetas de crédito o débito, ofrecemos estos datos a quien renta el inmueble y debemos cuidar que no se hagan cargos en nuestros estados de cuenta, porque luego se duplican", dijo Alejandro Villaseñor, de la Condusef.

