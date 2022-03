Plantean regular plataformas de hospedaje

Este fin de semana largo con motivo del Natalicio de Benito Juárez representó para Cuernavaca una ocupación hotelera de hasta el 100 por ciento, así como un lleno para las casas que se rentan por medio de aplicaciones digitales, afirmó el secretario de Desarrollo Económico y de Turismo, Humberto Paladinos Valdovinos, quien optó por no dar cifras “alegres” en cuanto a derrama económica se refiere.

“Lo que me puedo aventurar a decirles es que en cuanto a la asistencia de visitantes a Cuernavaca fue de un 100 por ciento, no quisiera manejar cifras aventuradas hasta que no las tengamos, pero por parte de Airbnb y las cámaras empresariales se tuvo un lleno completo, Cuernavaca significó una de las sedes principales como destino de salida principalmente de la zona centro del país, además del pacífico”.

De la Ciudad de México es de donde provenían en su mayoría los visitantes, además de otras entidades del norte del país y del sureste. Del exterior, recordó que personas provenientes de Asía, Europa, “de la comunidad italiana”, han comenzado a regresar a la capital como en años anteriores.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la capital habló del proceso de regularización de las casas particulares que ofrecen servicio de hospedaje, el primer paso será un censo en el que se determinen cuántos son las que lo ofertan a fin de que no representen una competencia desleal hacia los hoteles establecidos y a su vez el usuario tenga garantías en los servicios que se ofrecen.

“No se pretende asustar algo que coloca a ciudad de Cuernavaca como el principal destino de Airbnb a nivel nacional. Que sean unidades económicas que cumplan con los protocolos de todas las que están registradas, darles las facilidades a través de un programa de mejora regulatoria para que este tipo de casas tengan el visto bueno de las instancias competentes y sean unidades económicas formales”.

Dijo que incluso la capital rebasaría al puerto de Acapulco, en demanda de este tipo de servicios. La intención, aclaró, es que también sean una fuente de empleo pues en muchos casos las fiestas que ahí se realizan requieren de meseros, banqueteros y demás personal.

La regulación también incluirá aspectos como el volumen del sonido, ya que los vecinos suelen quejarse, además de estacionamientos. Dejó en claro que aún cuando sean casas particulares sería totalmente legal que pagaran impuestos ya que la ley los obliga al recibir ingresos como partir de una actividad económica.





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter