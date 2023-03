Aumento en las UMAS provoca incremento en tarifas de agua potable

El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado declaró que el municipio no incrementó las tarifas de agua potable, es un ajuste a través de las Unidades de Medida de Actualización (UMAS) que se cambian cada año.

Luego de que usuarios del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) expresaran su inconformidad, ante un supuesto incremento en las tarifas de servicio, el edil capitalino aclaró que esto no pasará.

“La medición de algunas tarifas utilizan las Unidades de Medida de Actualización (UMA) que esas sí cambian año con año y no son estáticas, y las tarifas de agua se tasan en UMAS, por eso hay un cambio en las cantidades, pero no obedece a que la tarifa suba”, explicó.

Asimismo, admitió que el SAPAC presta un servicio deficiente, y por eso, buscan regular el flujo del vital líquido en las zonas donde no llega; pues los ciudadanos no deben pagar más cuando no reciben un servicio de calidad.

“Como lo señalé ayer el SAPAC presta un servicio deficiente, ya lo reconocimos y estamos haciendo un esfuerzo para que normalice la falta de agua, desearíamos tener mayores ingresos, pero no estamos en condiciones de exigir a la gente que pague más cuando no recibe el agua que debería”, puntualizó Urióstegui Salgado.

Además, el edil señaló que los ajustes a través de las UMAS se actualizan en el mes de febrero de cada año, y los montos son publicados en la página de internet del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Aunque en meses anteriores el munícipe mencionó el posible incremento en las tarifas, antes de aplicarse debe ser autorizado por el Congreso Local, sin embargo, esta propuesta fue rechazada y no hay una fecha probable para que esto suceda.

“Es indispensable hacer una valoración muy objetiva de si conviene elevar las tarifas, porque el recurso que tenemos no es suficiente, la propuesta sigue latente, pero como estamos pasando una crisis de recursos económicos y falta de atención los problemas que se viven en las colonias, la gente no vería a bien el incremento de las tarifas, debemos de optimizar el recurso con el que contamos”, concluyó el alcalde.







➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!