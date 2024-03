Aumento de aguinaldo afectará a empresarios: Canaco-Servytur

En días pasados, el Senado de la República Mexicana aprobó el dictamen para duplicar de 15 a 30 días de salario el aguinaldo que reciben anualmente los trabajadores, lo que podría representar otro golpe para los empresarios de Morelos, ya que hasta el momento las reformas hechas y propuestas a la Ley Federal del Trabajo, sólo beneficiaron a los empleados y no a las empresas.

De acuerdo con Rodrigo López Laguardia, presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Cuernavaca, considera que las autoridades no van por la línea correcta, ya que no hay oportunidades para los empresarios, lo que podría aumentar el desempleo y comercio informal.

SIGUE LEYENDO: Empresarios se ven afectados por las reformas laborales

"Estamos a favor siempre de tener las condiciones para que los trabajadores tengan oportunidad de crecimiento y desarrollo, sin embargo, creo que estamos caminando por una línea equivocada, porque lo que se está haciendo hoy con esto, es matar la posibilidad de tener empleos formales, ya que no se está fortaleciendo a las empresas, falta generar apoyo y una mejora en la economía, la seguridad y la estabilidad, para tener las condiciones necesarias", expresó López Laguardia.

Destacó que: "Lo importante es que nuestros representantes, que llevan la voz de la ciudadanía también escuchen a los empresarios, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y por supuesto, en los congresos locales".

Sin condiciones para pagar 30 días de aguinaldo

Hablando de las micro y pequeñas empresas, López Laguardia considera que no se tienen las condiciones para pagar 30 días de aguinaldo, derivado de diversos factores, en especial, porque no se cuenta con el apoyo requerido para su fortalecimiento.

"Nosotros hacemos un esfuerzo cada temporada de aguinaldo, como ahorrar prácticamente durante el año, porque las condiciones de nuestra economía, la situación del país en la que estamos y la inseguridad, no nos brindan las mejores condiciones para que las empresas sean productivas y la mayoría terminan con números bajos; no tenemos utilidad ni ganancia, sobrevivimos después de todas estas situaciones y no se dan cuenta de que para pagar el aguinaldo se necesitan empresas a las que les alcance".

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

Con dichas circunstancias, menciona que habrá situaciones en las que las empresas no van a tener las condiciones para cumplir con las reformas ya establecidas y las que vengan en caso de ser aprobadas.

"Como micro y pequeñas empresas ya hemos estirado mucho la liga, porque durante los años que hemos estado viviendo hemos sido solidarios y responsables con las leyes que se han aprobado. Pero nosotros seguimos con las mismas condiciones inadecuadas para operar nuestras empresas y negocios, no vemos cómo existan oportunidades para generar una mejor economía".

Finanzas Empresarios piden estímulos fiscales para hacer frente a aumento salarial

López Laguardia menciona que son varios los factores que podrían generar el quiebre y cierre de muchos negocios, y estas reformas podrían ser uno de ellos, si no hay una equidad entre las oportunidades para los empleados y empresas.

"Hay multifactores para cerrar un negocio, y difícilmente quienes tienen una empresa, dejan de dedicarse al sector empresarial, lo que ocurre es la transformación, modifican su giro, o se hacen más pequeñas o cada vez tienen menos empleados".

Destacó que uno de los retos en Morelos, estado en el cual la economía está basada en el sector terciario, que es comercio, servicios y turismo de la micro y pequeña empresa, en donde el 70% del Producto Interno Bruto (PIB) es en este perfil, con las condiciones que hay, se genera una complicación bastante importante.

Finalmente, pidió a las autoridades y candidatos a las próximas elecciones a analizar las leyes y generar estrategias de equidad para los empleados y empresarios.